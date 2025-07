Xiaomi ma remedium na letnie upały

Już wkrótce w Polsce będzie dostępny nowy klimatyzator Xiaomi, który ma chłodzić pomieszczenie w pół minuty. Już teraz możesz odebrać specjalny kupon, aby zredukować koszt jego zakupu.

Nowy klimatyzator Xiaomi wkrótce trafi do sprzedaży w Polsce

W czerwcu 2025 roku na globalnej stronie producenta pojawił się Xiaomi Smart Graphene Heater, czyli inteligentny grzejnik grafenowy. Teraz do portfolio dołączają klimatyzatory – jeden z nich wkrótce będzie dostępny w Polsce, drugi natomiast właśnie trafił do przedsprzedaży w Chinach.

Mijia Air Conditioner Pro Eco (źródło: Xiaomi)

Już 4 lipca 2025 roku do sprzedaży w sklepie internetowym Xiaomi trafi Mijia Air Conditioner Pro Eco w dwóch wariantach – 3,5 kW i 2,6 kW. Zgodnie z deklaracjami producenta, sprzęt ten ma zapewnić 30-sekundowe szybkie chłodzenie lub 60-sekundowe nagrzewanie.

Klimatyzator ten został wyposażony w elektroniczny zawór rozprężny, zapewniając dzięki niemu większe oszczędności energii oraz lepszą stabilność chłodzenia i grzania w porównaniu do tradycyjnych systemów. Urządzenie otrzymało wentylator o dużej średnicy i poprzecznym przepływie, co pozwala na generowanie silnego strumienia chłodnego powietrza.

Mijia Air Conditioner Pro Eco (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco ma być energooszczędnym urządzeniem. Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji użytkownik może sterować temperaturą oraz jej limitem, a także na bieżąco śledzić zużycie prądu w aplikacji mobilnej. Klimatyzator jest też kompatybilny z platformą Xiaomi Home, za pomocą której można zdalnie zarządzać chłodzeniem lub grzaniem w dowolnym momencie. Model ten jest też kompatybilny z Asystentem Google.

Aplikacja do sterowania klimatyzatorem (źródło: Xiaomi)

Cena Mijia Air Conditioner Pro Eco w Polsce prezentuje się następująco:

2499 złotych za model 2,6 kW,

2999 złotych za model 3,5 kW.

Obecnie na oficjalnej stronie można już odebrać kupon zniżkowy 10%, ważny od 4 do 17 lipca 2025 roku. Co ciekawe, wygląda na to, że Xiaomi w Polsce będzie też świadczyć usługę montażu klimatyzacji. Ma ona cechować się przejrzystymi cenami i profesjonalizmem, choć póki co nie ma żadnych szczegółów na ten temat.

Zapowiedź usługi montażu klimatyzacji (źródło: Xiaomi)

Nowy klimatyzator pionowy Xiaomi debiutuje w Chinach

Z kolei Mijia Pro Energy-Saving Standing Air Conditioner (2HP) oferuje przepływ powietrza sięgający 1560 m³/h. Dzięki rozszerzonej konstrukcji wylotu chłodne powietrze rozprowadzane jest pod szerokim kątem 115 stopni. Nowy klimatyzator Xiaomi ma sprawdzić się do szybkiego, wydajnego i równomiernego ochładzania pomieszczeń o powierzchni do 30 m2.

Xiaomi Mijia Pro Energy-Saving Standing Air Conditioner (2HP) wyposażony został w wysokowydajny kompresor dwucylindrowy. Według producenta tego typu konstrukcja umożliwia zapewnienie stabilności i lepszej wydajności, gdy sprzęt używany jest przez dłuższy czas.

Mijia Pro Energy-Saving Standing Air Conditioner 2HP (źródło: Gizmochina)

Nowość jest też elementem inteligentnego domu. Klimatyzator łączy się z aplikacją mobilną Mi Home oraz jest kompatybilny z asystentem głosowym XiaoAI. Sprzęt obsługuje HyperOS Connect, zapewniając pełną integrację z ekosystemem smart home.

Co więcej, producent ma zamiar aktualizować urządzenie i uzupełniać jego funkcjonalność o kolejne opcje, w tym związane z zarządzaniem energią. Urządzeniem można także sterować z poziomu intuicyjnego panelu LED.

Mijia Pro Energy-Saving Standing Air Conditioner (2HP) otrzymał też swój wewnętrzny system Lingyun AI. Dzięki sztucznej inteligencji sprzęt sam dostosowuje cykle chłodzenia i grzania w oparciu o zmierzone parametry panujące w pomieszczeniu. Xiaomi zadbało również o funkcję automatycznego czyszczenia skraplacza i parownika, co sprawia, że wlot urządzenia nie jest narażony na tworzenie się pleśni.

Mijia Pro Energy-Saving Standing Air Conditioner (2HP) jest już dostępny w przedsprzedaży na chińskim rynku w Xiaomi Mall. Nowy sprzęt wyceniono na 4599 juanów chińskich, czyli równowartość około 2320 złotych. Niestety nie wiadomo, czy ten model kiedykolwiek trafi do Europy.