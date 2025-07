To już nie jest śmieszne. Xiaomi zrobi klona iPhone’a

Wydawało się, że rozdział pt. „Xiaomi kopiuje Apple, żeby się wybić” mamy już dawno za sobą. Nowe smartfony chińskiego giganta będą jednak bardzo podobne do kolejnych iPhone’ów. Wręcz uderzająco.

Xiaomi 16 Pro i 16 Pro Max jak iPhone 17 Pro i 17 Pro Max

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Xiaomi nazwie swoje smartfony podobnie jak Apple, ponieważ w ofercie chińskiej marki pojawią się modele Xiaomi 16 Pro i Xiaomi 16 Pro Max. Oprócz nich do flagowej rodziny dołączą Xiaomi 16 i Xiaomi 16 Ultra. Dla niektórych podobieństwo nomenklatury nie było niczym specjalnym, ale właśnie okazuje się, że Chińczycy „zgapią” nie tylko sposób nazewnictwa.

Renomowany i wysoce wiarygodny informator z Chin opublikował zdjęcie, przedstawiające ochrony na moduł aparatów wraz z informacją, że Xiaomi zamierza wykorzystać podobny projekt jak Apple w najnowszych iPhone’ach. Zapowiada się zatem, że podobnie jak w serii iPhone 17 Pro, również w Xiaomi 16 Pro i 16 Pro Max aparaty ułożą się w trójkąt, a wyspa rozciągnie się na całą szerokość panelu tylnego.

Szkło ochronne na moduł aparatu w Xiaomi 16 Pro (źródło: Digital Chat Station)

Nie dotyczy to jednak Xiaomi 16, którego projekt ma być niezmieniony względem Xiaomi 15. To również zupełnie jak u Apple, ponieważ iPhone 17 będzie wizualnie bliźniaczo podobny do iPhone’a 16, aczkolwiek już nie do nowego flagowca Xiaomi.

Jakie ekrany będą miały smartfony z serii Xiaomi 16?

Digital Chat Station podaje, że smartfony z serii Xiaomi 16 będą miały ekrany o przekątnej 6,3 lub ponad 6,8 cala (ale mniej niż 6,9 cala). Według wcześniejszych informacji Xiaomi 16 zaoferuje 6,36-calowy wyświetlacz, Xiaomi 16 Pro – około 6,5-calowy, a Xiaomi 16 Pro Max – około 6,8-calowy, tak samo jak Xiaomi 16 Ultra.

Mówi się również, że w serii Xiaomi 16 pojawi się model z dodatkowym wyświetlaczem na tyle – może to być Xiaomi 16 Pro Max. Premiery nowej linii flagowców chińskiego producenta spodziewamy się we wrześniu 2025 roku.