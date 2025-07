Duża zmiana w Allegro Smart! już od jutra

Najpopularniejsza polska platforma e-commerce informuje, że 3 lipca 2025 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin usługi Allegro Smart!. Co się zmieni już od jutra dla klientów?

Zmiany w Allegro Smart! od 3 lipca 2025 roku

Allegro udostępniło wykaz zmian w regulaminie usługi Allegro Smart!, które zaczną obowiązywać już od jutra, tj. 3 lipca 2025 roku. Przede wszystkim „Usługi Dodatkowe” przemianowano na „Smart! Usługi”, w ramach których – oprócz usług i towarów – znajdą się także świadczenia.

„Smart Usługi” staną się integralną częścią wykupionej przez klienta subskrypcji Allegro Smart!. Tutaj trzeba dodać, że jej cena się nie zmieni – wciąż miesięczny abonament będzie kosztował 14,99 złotych, a roczny 59,90 złotych.

Platforma wykorzystała też zmianę regulaminu do wykreślenia informacji skierowanej do osób, którym w okresie od 8 do 21 maja 2023 roku nie przysługiwał odpłatny dostęp do usługi Allegro Smart! oraz tych, którym do końca aktualnego okresu rozliczeniowego pozostało wówczas mniej niż 15 dni – w ww. okresie przysługiwała im zniżka w wysokości 10 złotych na subskrypcję roczną.

Nowość w Allegro Smart! – Smart! Bonusy

Aktualizacja regulaminu usługi Allegro Smart! ma na celu wprowadzenie do niego również informacji o Smart! Bonusach. Mają to być zniżki i bonusy od partnerów Allegro, na przykład zniżki na książki, bilety do kina albo jeszcze inne usługi. Platforma zastrzega jednak, że warunkiem korzystania z określonych Smart! Usług może być uprzednia akceptacja właściwego regulaminu przewidzianego dla danej Smart! Usługi.

Wiadomość e-mail z informacją o zmianach w Allegro Smart! od 3 lipca 2025 roku (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ponadto w regulaminie Allegro wyraźnie zaznacza, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez zewnętrznych partnerów Allegro w ramach Smart! Usług, a do tego zakres świadczenia Smart! Usług oraz ich dostępność może się zmieniać w czasie.

Platforma informuje, że wprowadza ogłoszone zmiany tak szybko, ponieważ są one wyłącznie na korzyść klientów.