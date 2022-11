Świetna promocja Huawei na Black Friday 2022 – oszczędzisz aż 200 złotych

Muszę przyznać, że do tej pory zdecydowana większość promocji na Black Friday 2022 jest naprawdę atrakcyjna, ponieważ można sporo zaoszczędzić (jak na przykład w Revolut czy Vectrze). Huawei również już pod koniec października ruszył z wokółczarnopiątkowymi promocjami, a dziś dodał do nich duży rabat na jeden z jego smartwatchy.

Promocja na Huawei Watch Fit 2 na Black Friday 2022

Pierwsza porcja promocji producenta była dostępna od 31 października do 6 listopada 2022 roku. Aktualnie, aż do 27 listopada, możecie korzystać z ofert promocyjnych na Black Friday 2022. Od 28 do 30 listopada będą zaś czekać na Was promocje przygotowane przy okazji Cyber Monday 2022.

Dziś producent zdecydował się uzupełnić ofertę promocyjną o smartwatch Huawei Watch Fit 2, który zadebiutował w Polsce w czerwcu 2022 roku, a więc wciąż jest całkiem świeżym produktem na polskim rynku. Z okazji Czarnego Piątku 2022 możecie go jednak kupić w niższej cenie. Co najważniejsze: już od dzisiaj!

Watch Fit 2 w kolorze pudrowego różu (źródło: Huawei)

Co ciekawe, producent informuje, że obniżył do 499 złotych cenę smartwatcha w kolorze pudrowego różu, ale wystarczy szybki research i okaże się, że za tyle samo kupicie także wersję czarną. Jeśli natomiast wolicie coś bardziej eleganckiego, to model Classic obecnie dostępny jest za 699 złotych, a Elegant za 799 złotych. W każdym przypadku jest to cena niższa niż w dniu premiery, kiedy Active kosztował 699 złotych, Classic 799 złotych, a Elegant 999 złotych.

Smartwatch możecie kupić w obniżonych cenach zarówno u autoryzowanych partnerów producenta, tj. w popularnych sklepach z elektroniką, jak i na huawei.pl. Szczególnie warto rozważyć ofertę tego ostatniego, bowiem kupując w nim Watch Fit 2, możecie dokupić przy okazji akcesoria w niższych cenach – pasek w kolorze czarnym, różowym lub błękitnym za 9,90 złotych (zamiast 49 złotych) i słuchawki FreeBuds SE w kolorze białym albo niebieskim za 149 złotych (standardowo kosztują one w sklepach ~199 złotych).

Co oferuje Huawei Watch Fit 2?

Przy okazji przydałoby się powiedzieć kilka słów na temat tego smartwatcha. Wyposażony jest on w 1,74-calowy ekran AMOLED z funkcją Always-On i możliwością ustawienia własnego zdjęcia na tło, umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych po sparowaniu ze smartfonem (przez Bluetooth) i działa do 10 dni na jednym ładowaniu (a 5-minutowe ładowanie wystarczy na cały dzień pracy).

Ponadto zapewnia też animacje z instrukcjami ćwiczeń i wskazówkami głosowymi dla 7 treningów (bieganie na zewnątrz, bieganie na bieżni, jazda na rowerze na zewnątrz, jazda na rowerze wewnątrz, pływanie w basenie, pływanie na otwartym akwenie, skakanka) oraz może śledzić trasę podczas aktywności fizycznej dzięki obsłudze GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou). Oczywiście Huawei Watch Fit 2 potrafi również mierzyć puls, SpO2 i poziom stresu, a do tego także monitorować sen i cykl menstruacyjny.

Watch Fit 2 we wszystkich dostępnych odsłonach (źródło: Huawei)

Warto też wspomnieć, że Huawei Watch Fit 2 umożliwia odtwarzanie muzyki z pamięci wewnętrznej (właśnie dlatego warto rozważyć dokupienie słuchawek bezprzewodowych przy okazji) i odpowiadanie na wiadomości z jego poziomu oraz wywoływanie migawki w aparacie w sparowanym smartfonie.