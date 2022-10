Huawei już dziś rusza z promocjami z okazji Black Friday 2022. Sprawdź, co kupisz taniej, nawet o połowę!

Tegoroczny Czarny Piątek dopiero przed nami, bowiem wypada on 25 listopada 2022 roku. Już teraz możecie jednak skorzystać z pierwszych promocji, przygotowanych na tę okazję, w tym przez Huawei. Producent zapowiedział rabaty do nawet 50%. Sprawdź, co kupisz taniej.

Reklama

Huawei już od dziś kusi pierwszymi promocjami z okazji Black Friday 2022

W oficjalnym sklepie internetowym producenta wystartowała akcja promocyjna Early Bird. Jest ona przedsmakiem promocji, które przygotowano dla klientów z okazji Czarnego Piątku i Cyber Monday 2022, jednak ich szczegółów jeszcze nie znamy. Przyjdzie na to czas, ponieważ z promocji, które są dostępne od dziś, będziecie mogli skorzystać do 6 listopada 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów). Co kupicie w obniżonych cenach?

Już od dziś w sklepie huawei.pl, w ramach promocji Early Bird, możecie kupić smartfon Huawei nova 9 za 1149 złotych – w jego przypadku producent informuje, że jest to obniżka o 50%, aczkolwiek trzeba zauważyć, że w innych sklepach, będących oficjalnymi dystrybutorami urządzeń tej marki, kosztuje on od ~1920 złotych, a nie 2299 złotych. Mimo wszystko i tak jest to duża obniżka i bardzo atrakcyjna cena.

Ponadto w obniżonych cenach kupicie również smartwatch Watch GT 3 Pro 46 mm Sport – za 1499 złotych, na dodatek z wagą Scale 3 w prezencie, słuchawki bezprzewodowe TWS FreeBuds Pro za 499 złotych, tablet MatePad T10s WiFi (w kolorze niebieskim) za 649 złotych, hybrydę MateBook E w zestawie z myszą Bluetooth i klawiaturą za 2399 złotych, a także laptop MateBook D14 2021 w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz myszą Bluetooth w prezencie za 2799 złotych.

Regulamin akcji promocyjnej sklepu internetowego HUAWEI.PL – „Promocje cenowe Early Bird 31.10.2022 – 06.11.2022”

Możecie zaoszczędzić jeszcze więcej dzięki kuponom

W ramach promocji Early Bird producent przygotował dla klientów również kupony, dzięki którym będziecie mogli zaoszczędzić nawet 500 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że zostaną one udostępnione wyłącznie subskrybentom sklepu huawei.pl, dlatego należy się zapisać do newslettera – możecie to zrobić na stronie kampanii promocyjnej.

źródło: Huawei

Subskrybenci newslettera otrzymają na start kupon o wartości 50 złotych oraz możliwość rozłożenia płatności za zakupy na 20 rat 0% (pod warunkiem, że ich wartość wyniesie minimum 300 złotych), a także gwarancję szybkiej dostawy.

Z kolei 2 listopada 2022 roku do subskrybentów zostanie wysłany newsletter z dwoma kuponami do zrealizowania od 7 do 27 listopada 2022 roku na wybrane produkty. Pierwszy o wartości 200 złotych będzie można wykorzystać przy minimalnej wartości zamówienia 1000 złotych, a drugi o wartości 500 złotych przy zakupach na kwotę co najmniej 3000 złotych. Ponadto klienci otrzymają podwojone punkty w programie lojalnościowym.

Przy okazji Huawei poinformował, że 2 listopada 2022 roku rozpocznie się sprzedaż smartwatcha Huawei Watch D z funkcją pomiaru ciśnienia – tego dnia poznamy jego sugerowaną cenę i warunki przedsprzedaży. Ponadto producent przypomina, że do 27 listopada 2022 roku możecie kupić smartwatch Huawei Watch GT 3 SE taniej o 100 złotych w zestawie z dodatkowym paskiem i rabatem 50% na przedłużoną gwarancję.