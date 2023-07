Huawei Mate 50 Pro dostępny w dużo niższej cenie. I nie tylko on

Jest lato, więc powinno być naprawdę gorąco. Huawei postanowił podgrzać atmosferę – ogłosił „gorące okazje” na swoje wybrane urządzenia. Obniżki sięgają (teoretycznie) nawet 2000 złotych, choć to zależy, z której perspektywy spojrzymy – jak zawsze.

„Gorące okazje” na lato na wybrane smartfony Huawei

Zacznijmy od smartfonów, bowiem producent obniżył ceny trzech modeli, w tym tytułowego Mate 50 Pro. Tańsza wersja, z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, jest teraz dostępna za 3999 złotych. To właśnie w tym przypadku mamy do czynienia z obniżką o 2000 złotych… względem ceny z dnia premiery, ponieważ najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 4699 złotych. Mimo wszystko 700 złotych obniżki to wciąż bardzo dużo.

Mate 50 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Bardziej wymagający klienci mogą natomiast zwrócić swój wzrok w stronę Mate 50 Pro w konfiguracji z 8 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej za 4499 złotych. To także o 2000 złotych mniej niż wynosiła cena w dniu premiery (6499 złotych). Jednocześnie Huawei obniżył na lato cenę P60 Pro w wersji 12/512 GB do 5999 złotych, czyli o 300 złotych. W dodatku można dokupić do niego dedykowane etui za 9,90 złotych.

„Gorące okazje” nie tylko na smartfony

Jako że nie wszyscy klienci muszą być zainteresowani smartfonami Huawei, producent obniżył również ceny innych urządzeń ze swojej oferty. Na przykład smartwatcha Watch GT 3 Pro 43 mm Classic do 1399 złotych, do którego równocześnie można dokupić dodatkowy pasek za 69 złotych. Obniżki ceny doczekał się też tablet MatePad SE LTE w wersji 4/64 GB – obecnie kosztuje 799 złotych.

„Gorące okazje” obejmują także laptopy Huawei:

MateBook D15 2022 – i5/16 GB/512 GB za 2799 złotych,

MateBook X Pro 2022 – i7/16 GB/512 GB za 7199 złotych,

MateBook 14 2021 – i5/16 GB/512 GB za 3599 złotych.

Przy okazji zakupu jednego z ww. laptopów można dokupić mysz Huawei CD23 za 9,90 złotych, router Huawei Wi-Fi AX2 za 9,90 złotych i słuchawki FreeBuds 5i za 249 złotych, czyli w niższych cenach niż standardowo, a także przedłużenie gwarancji na laptop o rok taniej o 40%.

Wszystkie ww. urządzenia są już dostępne w obniżonych cenach na stronie huawei.pl. Wyjątkiem jest MateBook D15 2022 – jego kupicie za 2799 złotych dopiero od 10 lipca 2023 roku.