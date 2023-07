Nowy iQOO Neo 7 Pro chce skraść serca (i zawartość portfela) graczy

Marka iQOO powstała z myślą o graczach i choć dziś w jej ofercie znajdziemy też niejeden niegamingowy smartfon, to nie zapomina o osobach, które potrzebują wydajnej maszyny do grania. Zaprezentowany dziś iQOO Neo 7 Pro doskonale sprawdzi się w tej roli.

iQOO Neo 7 Pro to smartfon stworzony do grania

Elementem, na który w pierwszej kolejności zwracają uwagę osoby, poszukujące smartfona do grania, jest procesor. W iQOO Neo 7 Pro zastosowano bardzo wydajny układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który – jak podaje producent – podczas testów zapewnia w AnTuTu wynik przekraczający 1,3 mln punktów. Wydajność w trakcie grania ma zwiększyć dodatkowy, niezależny chip gamingowy, który odpowiada m.in. za zwiększenie za pomocą interpolacji liczby klatek na sekundę (do 90 lub nawet 120) oraz zmniejszenie poboru prądu z akumulatora.

Ponadto wysoką wydajność zagwarantują kości RAM LPDDR5 (do 12 GB) i UFS 3.1 (do 256 GB). Do tego producent zaimplementował funkcję Extended RAM 3.0, dzięki której użytkownicy będą mogli zyskać dodatkowe gigabajty pamięci operacyjnej (zostanie ona wydzielona z zasobów pamięci flash). Jednocześnie iQOO zadbało o to, aby smartfon się nie przegrzewał – odpowie za to Smart 3D Cooling System z kilkoma warstwami grafitu i komorą parową o powierzchni 4013 mm2.

Wciągającą rozgrywkę zapewnia jednak nie tylko wysoka wydajność, ale też wyświetlacz o topowych parametrach. Ten w iQOO Neo 7 Pro ma przekątną 6,78 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto ekran zapewnia wsparcie dla 10-bitowej głębi koloru i technologii HDR10+ oraz cechuje się współczynnikiem kontrastu na poziomie aż 8000000:1 i osiąga szczytową jasność lokalną do 1300 nitów.

iQOO Neo 7 Pro (źródło: iQOO)

Satysfakcjonujące wrażenia podczas grania mają dodatkowo zagwarantować podwójne głośniki stereo oraz certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless, a także silnik liniowy osi X, który jest spotykany we flagowych urządzeniach (choć nie tylko).

Użytkownicy muszą jednak pamiętać, że długie sesje gamingowe są wymagające dla urządzenia i w końcu może mu zabraknąć energii. W przypadku iQOO Neo 7 Pro to żaden problem, ponieważ smartfon obsługuje przewodowe ładowanie o mocy aż 120 W, dzięki czemu według deklaracji producenta akumulator o pojemności 5000 mAh można naładować do co najmniej 50% w zaledwie 8 minut.

Choć iQOO Neo 7 Pro został stworzony przede wszystkim z myślą o graniu, to producent nie potraktował jego zaplecza fotograficznego po macoszemu (co w przypadku gamingowych smartfonów nierzadko się zdarza). Model ten otrzymał główny aparat z matrycą 50 Mpix (GN5) i optyczną stabilizacją obrazu oraz aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Obok nich jest jeszcze 2 Mpix sensor do zdjęć makro, podczas gdy na przodzie umieszczono 16 Mpix (f/2.45) kamerkę.

Oprócz tego na pokładzie iQOO Neo 7 Pro znajdują się jeszcze m.in. Bluetooth 5.2, WiFi 6, USB-C, dual SIM (2x nano SIM) i ekranowy czytnik linii papilarnych. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Funtouch OS 13.

Cena, dostępność

iQOO Neo 7 Pro zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych i dwóch konfiguracjach: