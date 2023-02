MEGA PROMOCJA na Galaxy S22! Niestety, nie dla wszystkich

Po premierze serii Galaxy S23 Samsung podniósł cenę modelu Galaxy S22 (ale Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra z jakiegoś powodu już nie). Właśnie jednak nadarza się okazja, żeby zeszłoroczną eSkę kupić w świetnej cenie. Promocja ma jednak pewne ograniczenia – jest dość „ekskluzywna”.

MEGA PROMOCJA na Galaxy S22 128 GB!

Samsung cichutko, bez żadnego uprzedzenia podniósł ceny Galaxy S22 zaraz po premierze serii Galaxy S23. Wersja kosztuje obecnie 4299 złotych, a wariant 256 GB – 4499 złotych. W obu przypadkach ceny są o 300 złotych wyższe niż rok temu w momencie oficjalnego debiutu. Dlaczego Koreańczycy zdecydowali się jednak na taki krok tylko w przypadku Galaxy S22, podczas gdy ceny Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra pozostały niezmienione?

Jedna z teorii głosi, że to celowe zagranie, aby zniechęcić klientów do zakupu Galaxy S22 i jednocześnie skłonić do wybrania Galaxy S23, którego obecnie – po odsprzedaniu swojego starego smartfona – można mieć już za 4099 złotych. Wiadomo, że w takiej sytuacji klient wybierze nowszy model, zamiast starszego.

Chyba że jest klientem Orange, bowiem klienci Orange mogą otrzymać kod rabatowy, dzięki któremu kupią Galaxy S22 128 GB o 1249 złotych taniej, czyli za 2750 złotych. To promocja, obok której nie sposób przejść obojętnie. Warunkiem jednak jest posiadanie aktywnej usługi Orange Flex – jeśli go spełniacie, powinniście wejść do sklepu Flex w aplikacji i kliknąć baner reklamowy, informujący o promocji. Następnie musicie wygenerować swój unikalny kod rabatowy, dodać smartfon do koszyka i użyć kod w polu „Dodaj kod promocyjny”.

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

Jako że to promocja jakich mało, można spodziewać się, że dostępne w puli Galaxy S22 128 GB rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Jeśli szukaliście nowego smartfona w dobrej cenie, to właśnie go znaleźliście – nie zwlekajcie z zakupem, bo liczba dostępnych egzemplarzy z pewnością szybko się wyczerpie.

Regulamin promocji „Samsung przejmuje Sklep Flex 13.02.2023” obowiązuje od 13.02.2023 do 26.02.2023 lub do wyczerpania limitu produktów objętych promocją (PDF)

Jest też promocja na Galaxy Z Flip 4 128 GB

Jednocześnie trwa też promocja na Galaxy Z Flip 4 128 GB, którego możecie kupić w sklepie Flex o 1549 złotych taniej, tj. za 3600 złotych, podczas gdy w sklepach kosztuje on od 4299 złotych. Procedura jest identyczna jak w przypadku Galaxy S22 128 GB i tak samo liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona, aczkolwiek w tym przypadku raczej wątpliwe, aby oferta ta cieszyła się tak samo żywym zainteresowaniem, choć kto wie…?

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

Regulaminowo obie promocje potrwają do 26 lutego 2023 roku (lub do wyczerpania zapasów).

