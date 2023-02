Co nowego przyniesie Sony Xperia 1 V? Mamy nowe informacje

Na początku lutego poznaliśmy fragment wyglądu nowego flagowca japońskiego producenta. Wówczas informowaliśmy Was, że Sony Xperia 1 V może być krokiem w tył, jeśli chodzi o mobilną fotografię. Teraz w sieci pojawiły się pierwsze rendery ukazujące całe urządzenie oraz niektóre dane dotyczące jego specyfikacji. Co nowego przyniesie nadchodzący flagowiec?

Nie będzie rewolucji w designie

Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka nowy flagowiec marki Sony wygląda niemal identycznie jak jego poprzednia generacja, czyli Sony Xperia 1 IV. Żeby dostrzec różnice pomiędzy generacjami, należy dokładniej przyjrzeć się temu smartfonowi. Najwięcej zmian dotyczy aparatów zastosowanych w urządzeniu – nowa generacja flagowców Sony będzie uboższa od swojego poprzednika o kilka elementów.

Smartfon zostanie pozbawiony sensora ToF (Time-of-Flight) oraz trójkolorowego czujnika podczerwieni. Producent, zamiast rozwiązań sprzętowych, postawi prawdopodobnie na wykorzystanie specjalnych algorytmów. Same obiektywy aparatów wyglądają na nieco większe niż w IV generacji tej serii, a dioda doświetlająca LED została przeniesiona znad obiektywu głównego aparatu bezpośrednio na nieco zmienioną wyspę aparatów. Obok diody pojawi się też mikrofon – to rozwiązanie znane z innych modeli Sony, które może okazać się przydatne na przykład podczas kręcenia vlogów.

(źródło: green smartphones)

Przedni panel nie zmienił się niemal wcale w stosunku do poprzedniej generacji. Smartfon nadal wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim sposobem umieszczenia kamerki do selfie. W przypadku Sony Xperia 1 V użytkownicy nie będą tracić nawet części cala powierzchni ekranu, ponieważ przedni aparat zostanie umieszczony nad wyświetlaczem, nieco po lewej stronie urządzenia.

Poza tym z udostępnionych renderów możemy dowiedzieć się jeszcze, że Sony nadal nie zrezygnowało ze złącza audio 3,5 mm, a także że w nowej generacji flagowca pojawi się znany już z poprzednich edycji dedykowany przycisk do wyzwalania migawki. Oprócz niego na prawej stronie dostępne będą przyciski regulacji głośności oraz czytnik linii papilarnych.

Sony Xperia 1 V – co wiemy o specyfikacji?

Oprócz renderów nowego flagowca Sony, portal green smartphones udostępnił jeszcze kilka szczegółów dotyczących jego specyfikacji. Chociaż informacje są szczątkowe, to jednak obejmują one najważniejsze podzespoły. Według źródła motorem napędowym Sony Xperia 1 V zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który będzie wspierany przez aż 16 GB RAM. Takie połączenie może zapewnić smartfonowi wydajność na wysokim poziomie. Do wszystkich podzespołów energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh.

Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące wyświetlacza. Na ten moment wiadomo jedynie, że producent wyposaży smartfon w 6,5-calowy ekran. Przypomnijmy, że poprzednia generacja oferuje 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1644×3840 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Nie wiadomo, czy Sony zastosuje ten sam ekran, ale jest to prawdopodobne.

Znajdujący się nad wyświetlaczem aparat do selfie ma oferować 12 Mpix – możliwe, że będzie to ta sama jednostka co w Sony Xperia 1 IV. Z przedpremierowych doniesień wynika też, że zmianie ulegnie aparat przeznaczony do zdjęć ultraszerokokątnych – ma to być 48 Mpix sensor (w poprzedniej generacji miał on 12 Mpix). Bez zmian pozostanie jednak aparat główny oraz teleobiektyw. Oba mają zostać oparte na 12 Mpix matrycach, podobnie jak w IV generacji.

Smartfon ma być nieco mniejszy oraz grubszy od swojego poprzednika. Spodziewane wymiary urządzenia to 161×69,3×8,5 mm. Najnowsze doniesienia sugerują, że Sony Xperia 1 V może zostać oficjalnie zaprezentowana już w tym miesiącu. Jeśli okazałoby się to prawdą, to bardzo możliwe, że producent przedstawi swojego nowego flagowca na targach MWC 2023, rozpoczynających się pod koniec lutego.