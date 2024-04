Dobre promo: kupujesz jednego Samsunga, dostajesz drugiego w prezencie

Najczęściej promocje typu „weź 2, zapłać za 1” spotyka się w Lidlu czy innej Biedronce, ale czasami można natknąć się na takie również w sklepach z elektroniką. I taka właśnie jest dostępna – jak kupicie jeden smartfon Samsunga, to będziecie mogli dostać drugi w prezencie.

Dwa Samsungi w cenie jednego

To już druga taka promocja w ostatnim czasie. Poprzednia była dostępna w marcu, więc producent długo nie czekał na uruchomienie kolejnej edycji, aczkolwiek na nieco innych zasadach. Nie zmienia się to, że można w prezencie otrzymać Galaxy S20 FE 5G. Zmieniło się natomiast to, który smartfon trzeba kupić, żeby móc skorzystać z tej oferty.

Otóż tym razem producent zdecydował, że najpierw trzeba kupić model Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 5 lub Galaxy Z Flip 5. Wcześniej do odbioru Galaxy S20 FE 5G uprawniał zakup Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra (Galaxy S23 nie był objęty akcją). Koreańczycy zatem podnieśli poprzeczkę cenową.

Jest jednak dobra wiadomość. Otóż tak się składa, że producent po raz pierwszy obniżył ceny Galaxy S24 Ultra. Wersję 12/256 GB kupicie za 6199 złotych, wariant 12/512 GB za 6779 złotych, a konfigurację 12 GB/1 TB za 7309 złotych. Według porównywarek cenowych, Galaxy Z Flip 5 kupicie zaś od 5149 złotych, a Galaxy Z Fold 5 od 7599 złotych (online w Media Markt; w innych sklepach są problemy z dostępnością od ręki).

Jak otrzymać Samsunga Galaxy S20 FE 5G w prezencie?

W promocji biorą udział zakupione egzemplarze Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 od 22 kwietnia do 5 maja 2024 roku oraz aktywowane do 12 maja 2024 roku (poprzez uruchomienie z włożoną kartą SIM polskiego operatora z dostępem do internetu i zaakceptowanie warunków EULA).

Następnie do 19 maja 2024 roku trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w banner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie Galaxy S20 FE 5G w kolorze niebieskim w ciągu 30 dni kalendarzowych. Pula nagród jest ograniczona do 2550 sztuk.

Pamiętajcie jednak, że smartfon należy kupić w sklepie internetowym producenta lub u jednego z jego partnerów handlowych, wskazanych w regulaminie, który dołączamy poniżej. Na liście nie ma operatorów, są natomiast popularne sklepy z elektroniką, w tym RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis i x-kom, a także Auchan i Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.).

Regulamin promocji (PDF)

