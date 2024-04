Ruszył Empik Premium Week. Sprawdź, co kupisz taniej

Kiedyś Empik był sklepem, w którym kupowało się przede wszystkim książki, materiały papiernicze czy gry. Dziś jego oferta jest znacznie bogatsza i można znaleźć w niej również między innymi elektronikę. W ramach kolejnej edycji Premium Week kupicie przeróżne produkty w obniżonych cenach.

Ruszył 12-dniowy Empik Premium Week

Mimo że akcja promocyjna nosi nazwę Premium Week, to oferty promocyjne będą dostępne aż do 28 kwietnia 2024 roku. Możecie z nich skorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepie online. W przypadku niektórych okazji obowiązują jednak specjalne warunki.

Empik informuje, że wybrane produkty w trakcie Premium Week można kupić w aplikacji na urządzenia mobilne nawet o 50% taniej. Ponadto przygotowano Limitowane megaokazje, które będą dostępne codziennie o godzinie 10:00 i 20:00. Na przykład 19 kwietnia od 20:00 będziecie mieli okazję kupić słuchawki Sony za 39,99 złotych, a 20 kwietnia od 20:00 czytnik Empik GoBook za 229,50 złotych.

Z kolei 21 kwietnia od 10:00 udostępniona zostanie promocja na The Last Of Us Part II Remastered na PlayStation 5 – będzie można kupić tę grę za 105,99 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku liczba dostępnych w obniżonych cenach produktów będzie mocno ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy.

Wszystkie oferty znajdziecie na stronie empik.com/premium-week. Jest ich naprawdę dużo, ale podzielono ją na sekcje, dzięki czemu szybciej dotrzecie do promocji na produkty, które mogą Was zainteresować. Pamiętajcie jednak o jednej, bardzo ważnej rzeczy, zanim rzucicie się w wir zakupów. Nie wszyscy bowiem mogą skorzystać z niniejszej promocji.

Kto może skorzystać z promocji na Empik Premium Week?

Promocje w ramach Premium Week są dostępne wyłącznie dla subskrybentów płatnej usługi Empik Premium. Tak się jednak składa, że obecnie można ją wykupić w obniżonej cenie – za 39,99 złotych na rok (płatne z góry), podczas gdy regularna cena to 59,99 złotych.

Subskrypcja zapewnia nie tylko dostęp do promocji w ramach Premium Week, ale też dodatkowe profity, jak darmowa dostawa kurierem zamowień na kwotę minimum 40 złotych, dostęp do ponad 15000 ebooków i audiobooków w Empik Go oraz rabaty w Costa Coffee i Multikinie.