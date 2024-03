Samsung pozamiatał. Niewiarygodna promocja!

Są promocje, Promocje przez duże „pe” i PROMOCJE. Niniejsza oferta Samsunga bezapelacyjnie zalicza się do tych najbardziej spektakularnych, bo rzadko się zdarza taka hojność wśród producentów.

Dwa Samsungi w cenie jednego

Samsung nieustannie przygotowuje różnego rodzaju promocje i niektóre są mniej, a inne bardziej atrakcyjne. Ta oferta jest natomiast wyjątkowo oryginalna, ponieważ Koreańczycy zdecydowali się dawać klientom w prezencie… smartfon, który w dodatku w przeszłości cieszył się przeogromną popularnością.

Mowa konkretniej o Galaxy S20 FE 5G. W ramach aktualnie trwającej promocji można go otrzymać bez dodatkowych opłat. W jaki sposób? Wystarczy kupić model Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra w sklepie internetowym Samsunga lub u jednego z partnerów, wymienionych w regulaminie (który załączamy poniżej).

Wśród nich znajdują się m.in. RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom, al.to, Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.) oraz sklep internetowy vitay.pl. Ta promocja nie uwzględnia smartfonów kupionych u operatorów, a także modelu Galaxy S23 – jego zakup nie uprawnia do odebrania Galaxy S20 FE 5G w prezencie.

Jak odebrać Samsunga Galaxy S20 FE 5G za darmo?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić smartfon Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra w sklepie producenta lub u jego partnera handlowego w okresie od 4 do 17 marca 2024 roku, do godziny 23:59. Następnie trzeba aktywować urządzenie do 24 marca 2024 roku poprzez uruchomienie go z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i kliknięcie w banner promocyjny oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31 marca 2024 roku. Wymagane jest załączenie w nim m.in. dowodu zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie smartfon Galaxy S20 FE 5G w kolorze niebieskim (nie można wybrać innego koloru). Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni kalendarzowych.

Co ważne: liczba darmowych smartfonów w puli jest ograniczona do 780 sztuk, więc o otrzymaniu prezentu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Warto zatem nie zwlekać ze zgłoszeniem.

Regulamin promocji „Promocja ECOSYSTEM: Samsung Galaxy S23+ oraz Samsung Galaxy S23 Ultra w zestawie z Samsung Galaxy S20FE 5G z limitowaną liczbą 780 nagród” (PDF)

