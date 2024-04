Ten tablet skradnie serca fanów dobrego brzmienia. I nie tylko

Artykuł sponsorowany

Od tabletu za trzy tysiące złotych oczekujemy, by był wszechstronny i bez zbędnych kompromisów. Przykładem takiego urządzenia jest Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, który wyposażony jest w takie podzespoły, że trudno na niego nie zwrócić uwagi.

Mocny, mocarny, potężny – tymi słowami opisywany był najnowszy tablet Xiaomi, gdy debiutował pod koniec lutego. Przyznaję, patrzyłam wtedy na niego z lekkim przymrużeniem oka, ale możliwość sprawdzenia Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 w boju pozwoliła mi przekonać się do tego, że to naprawdę fajny sprzęt.

Pierwsze wrażenie jest ważne – też w przypadku elektroniki. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 nie ma się czego wstydzić, zarówno pod względem jakości wykonania (aluminiowa, ładna, stonowana obudowa), jak i zawartości pudełka sprzedażowego (tak, jest ładowarka, w dodatku 120-watowa HyperCharge!).

W Polsce dostępny jest tylko jeden wariant kolorystyczny, szary, i trochę nad tym ubolewam, bo osobiście chętnie widziałabym też opcję niebieską, ale zdecydowanie nie jestem obiektywna… po prostu lubię ten kolor :) Zanim przejdziemy dalej zwrócę Waszą uwagę jeszcze na masę tabletu, bo ta wynosi tylko 590 g, i smukłość – zaledwie 6,26 mm. Takie wymiary są obietnicą komfortowego korzystania z urządzenia, a – pamiętajmy – mamy tu nie 10-, a 12,4-calowy ekran, więc niska waga ma znaczenie.

Smukły, ale nie cienki – specyfikacja nie pozostawia złudzeń

Pierwsze uruchomienie tabletu ukazuje ogromnie ważną cechę urządzenia – duży, bo aż 12,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3048×2032 (3K), ale proporcjach 3:2 (dzięki czemu mamy sporo więcej przestrzeni do wykorzystania niż w modelach z ekranami 16:10), odpowiedniej jasności 900 nitów i częstotliwości odświeżania aż 144 Hz. Tafla chroniona jest Corning Gorilla Glass 5.

Taki ekran wręcz zachęca do czytania (nawet w słabszym oświetleniu, bo mamy tu aż trzy certyfikaty TÜV Rheinland, odpowiadające za ochronę wzroku: Low Blue Light, Flicker Free i Circadian Friendly) czy po prostu tradycyjnego konsumowania multimediów. Sprawia naprawdę świetne wrażenie wizualne.

Uzupełnieniem ekranu jest system głośników. Xiaomi model Pad 6S Pro 12.4 wyposażyło łącznie w sześć głośników ze wsparciem Dolby Atmos. Głośniki totalnie dają radę. Głębokie i intensywne brzmienie w stosunkowo niewielkiej, smukłej obudowie, jest naprawdę miłe dla ucha.

A jak z wydajnością? Tu również nie zaliczymy rozczarowania. Na pokładzie znajdziemy Snapdragon 8 Gen 2 z taktowaniem do 3,19 GHz, a w połączeniu z 8 GB RAM (LPDDR5X), 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej (UFS 4.0) i HyperOS niejedna rozgrywka przyniesie nam zwycięstwo. I to na długo, dzięki pojemności 10000 mAh akumulatora, który powinien zapewniać bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu (powinien – jest szansa, że sprawdzimy to niebawem w naszych testach). Gdyby jednak zdarzyło się rozładować tablet szybciej (zwłaszcza podczas grania w wymagające tytuły), energię jeszcze szybciej uzupełnimy z wykorzystaniem wspomnianej ładowarki HyperCharge 120 W. Jak deklaruje producent, ładowanie do 100% trwa zaledwie 35 minut. To robi wrażenie!

Aaa, i ważna rzecz – mamy tu czytnik linii papilarnych zaszyty we włączniku, główny aparat 50 Mpix (wspierany przez czujnik głębi) oraz przedni aparat 20 Mpix. Trudno nie odnieść wrażenia, że to aż nadto jak na tablet.

Dodatkowe akcesoria? Są!

Tablety z segmentu premium, a na taki niewątpliwie pozycjonuje model Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi, dostarczane są na rynek z różnego rodzaju akcesoriami. W przypadku tego produktu mowa jest o etui Xiaomi Pad 6S Pro Cover (pieszczotliwie nazywanym przeze mnie origami), rysiku Xiaomi Focus Pen oraz klawiaturze z Xiaomi Pad 6s Pro Touchpad Keyboard.

Wraz z tabletem trafiła do mnie dedykowana klawiatura z touchpadem i bardzo mnie to cieszy, bo taki zestaw zawsze podnosi moją produktywność w wykorzystaniu sprzętu. Zawsze bowiem, testując tablety, staram się maksymalnie sprawdzić jak bardzo są w stanie zastąpić mi laptopa w pracy mobilnej. I tu, bez zaskoczenia, z Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 i jego klawiaturą z touchpadem jest to możliwe (super, że touchpad jest tu obecny!).

Co więcej – poza samym akcesorium w postaci klawiatury z touchpadem – Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 ma też kilka rozwiązań, które pracę z tabletem mają ułatwić i umilić.

Najważniejszym zdaje się być Stacja robocza, która nieco zmienia wygląd interfejsu ekranu głównego na bardziej desktopowy. Dzięki temu przełączając się w ten tryb wszelkie aplikacje otwierane są w pływających oknach zamiast na pełnym ekranie – maksymalnie można otworzyć cztery aplikacje. To fajne rozwiązanie w służbie multizadaniowości.

Dodatkowo tablet może służyć jako monitor reżyserski, wykorzystujący sieć bezprzewodową do wyświetlania ekranu fotografowania smartfona (4 kamery jednocześnie), jak również narzędzie do edycji wideo i zdjęć.

Na użytkowników smartfonów Xiaomi czeka dodatkowo szereg funkcji rozszerzających możliwości tabletu. Począwszy od współdzielonego schowka, przez synchronizację treści i notatki na różnych urządzeniach, na możliwości udostępniania zdjęć i plików przez NFC (stuknięcie telefonu z tabletem). Warunkiem działania większości tych opcji jest zalogowanie wszystkich sprzętów (obsługiwane są: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra i Xiaomi Pad 6S Pro 12.4) do tego samego konta Xiaomi.

Miałam też okazję poznać rysik Xiaomi Focus Pen (kosztujący standardowo 399 złotych), który z pewnością część z Was doceni podczas użytkowania tabletu. I nie mam tu na myśli wyłącznie obsługi urządzenia rysikiem zamiast opuszkiem palca, a możliwość szkicowania czy rysowania z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w 8192 poziomach nacisku.

Dodatkowo rysik umożliwia szybkie robienie screenshotów, jak również można go wykorzystać w formie pilota do prezentacji czy nawet jako zdalną migawkę aparatu. Osobiście cieszy mnie jednak możliwość wywołania notatnika na wygaszonym ekranie bez konieczności odblokowywania tabletu – wystarczy dotknąć ekranu rysikiem, by rozpocząć pisanie / rysowanie.

Nie zabrakło też funkcji opartej o sztuczną inteligencję. AI Art, bo o niej mowa, zaszyta jest w Mi Canvas i, póki co, dostępna tylko w ramach bety dla zarejestrowanych członków Community. Ma to działać w prosty sposób: wystarczy naszkicować coś i wpisać prosty prompt, by na tej podstawie wygenerować obrazy w różnych stylach z użyciem AI. Dla osób takich, jak ja (jeśli chodzi o rysowanie mam dwie lewe ręce) opcja zdaje się być trafiona w dziesiątkę.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 w Polsce

Na początku tekstu wspomniałam, że poruszamy się w półce cenowej, w której trudno jest pójść na różnego rodzaju kompromisy. W przypadku Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 jedynym, który jest naprawdę widoczny (a jednocześnie który nie będzie przeszkadzał wszystkim) jest brak wersji z modemem 5G (4G też nie ma, wyprzedzając pytania).

W Polsce dostępna jest tylko jedna wersja pamięciowa tabletu, tj. z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Cena Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 wynosi 2999 złotych.

W moich oczach Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 to fajny, uniwersalny tablet, łączący wykorzystanie zarówno do zadań biznesowych, jak i szeroko pojętej rozrywki. W obliczu dość ograniczonego wyboru tabletów 12-calowych, najnowsza propozycja Xiaomi zdaje się pozytywnie wyróżniać na ich tle.

Wpis powstał przy współpracy z Xiaomi Polska