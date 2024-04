Stało się! Samsung Galaxy S24 w końcu staniał

Od premiery serii Galaxy S24 minęło już ponad 3 miesiące i dopiero teraz najnowsze flagowce Samsunga są dostępne w niższych cenach. Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką obniżką.

Smartfony Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra dostępne w niższych cenach

Producent z Korei Południowej przygotował bardzo atrakcyjną promocję na modele z rodziny Galaxy S24, która również mnie skłoniła do zamówienia najnowszej Galaktyki w przedsprzedaży. Niestety, nie udało mi się tego zrobić, choć nie tylko ja byłem niezadowolony – przedsprzedaż ewidentnie przerosła oczekiwania polskiego oddziału, przez co wiele osób nie szczędziło słów krytyki pod adresem Samsunga.

Po zakończeniu przedsprzedaży od razu pojawiła się pierwsza promocja na najnowsze flagowce największego producenta smartfonów na świecie, a potem kolejne. Nie przypominam sobie jednak, żeby firma z Korei Południowej zdecydowała się na obniżkę ceny w „standardowym” znaczeniu tego pojęcia – co najwyżej dało się kupić wersję z większą ilością pamięci w cenie modelu z mniej pojemną pamięcią.

Teraz jednak w końcu mamy do czynienia z prawdziwymi obniżkami, dzięki czemu zapłacicie:

3799 złotych za Galaxy S24 8/128 GB,

4099 złotych za Galaxy S24 8/256 GB,

4499 złotych za Galaxy S24+ 12/256 GB,

5099 złotych za Galaxy S24+ 12/512 GB,

6199 złotych za Galaxy S24 Ultra 12/256 GB,

6849 złotych za Galaxy S24 Ultra 12/512 GB,

7309 złotych za Galaxy S24 Ultra 12 GB/1 TB.

Dla przypomnienia, w momencie premiery trzeba było zapłacić:

4099 złotych za Galaxy S24 8/128 GB (więcej o 300 złotych),

4399 złotych za Galaxy S24 8/256 GB (więcej o 300 złotych),

5199 złotych za Galaxy S24+ 12/256 GB (więcej o 700 złotych),

5799 złotych za Galaxy S24+ 12/512 GB (więcej o 700 złotych),

6599 złotych za Galaxy S24 Ultra 12/256 GB (więcej o 400 złotych),

7199 złotych za Galaxy S24 Ultra 12/512 GB (więcej o 350 złotych),

8249 złotych za Galaxy S24 Ultra 12 GB/1 TB (więcej o 940 złotych).

To ciekawe, że w przypadku wszystkich wersji Galaxy S24 i Galaxy S24+ mamy do czynienia z obniżką w takiej samej wysokości, natomiast Galaxy S24 Ultra już nie. Można wysnuć teorię, że pokazuje to, które modele sprzedają się najlepiej, a które leżakują w magazynach, ale to tylko przypuszczenie.

Gdzie kupić smartfon Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra w niższej cenie?

Wszystkie trzy modele kupicie w obniżonych cenach zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga, jak i u jego autoryzowanych partnerów handlowych, m.in. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Komputronik, Vobis i x-kom.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!