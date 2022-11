Mega oferta na CANAL+ online na Black Friday 2022

Co planujecie robić przez najbliższe dwa miesiące lub pół roku? Jeśli nie macie sprecyzowanych planów i spodziewacie się, że spędzicie ten okres głównie w domowym zaciszu, to przyda się Wam dostęp do jakiegoś serwisu z wideo na żądanie. Może nim być CANAL+ online, ponieważ z okazji tegorocznego Black Friday możecie kupić do niego dostęp w niższej cenie.

Bardzo dobra promocja na CANAL+ online na Black Friday 2022

To jedna z największych platform VOD w Polsce – w październiku 2022 roku miała 2,57 mln użytkowników. I chociaż daleko jej do TOP 3, którą okupują Netflix, Disney+ i HBO Max, to ponad dwa i pół miliona widzów to naprawdę dużo. I jednocześnie solidny argument, żeby sprawdzić bibliotekę tego serwisu – a nuż znajdziecie na niej na przykład serial, który wciągnie Was na wiele godzin.

Szczególnie że na tegoroczny Black Friday przygotowano aż dwie promocje – dzięki nim nie będziecie się obawiać, że braknie Wam czasu, żeby obejrzeć przynajmniej najciekawsze Waszym zdaniem produkcje. Możecie zdecydować się na dwumiesięczną subskrypcję pakietu CANAL+ SERIALE I FILMY w cenie jednego miesiąca, tj. za 29 złotych, lub na półroczną za pół ceny, czyli za 87 złotych (zamiast 174 złotych).

Jeśli wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. The Office PL, Belfer i Minuta ciszy), a także całego mnóstwa innych filmów i seriali oraz programów dokumentalnych, a także kanałów TV na żywo CANAL+ (Premium, Film, Dokument, Family, Seriale, Domo, Kuchnia), Ale kino+, Novelas+, MiniMini+, teleTOON+, Planete+ oraz TVP 1 HD, TVP 2 HD, Polsat i TV 4 HD.

Jak skorzystać z promocji? Gdzie wykupić subskrypcję CANAL+ online?

Promocja jest dostępna do 28 listopada 2022 roku na stronie canalplus.com. W przypadku wybrania promocji, w ramach której drugi miesiąc dostępu dostaniecie za 0 złotych, możecie wybrać płatność kartą płatniczą lub Zapłać z Play. Co ważne, po dwóch miesiącach, jeśli nie zrezygnujecie z subskrypcji, będzie się ona odnawiała od trzeciego miesiąca co miesiąc w standardowej cenie, tj. 29 złotych.

Jeżeli zaś wybierzecie sześć miesięcy w cenie trzech, możecie zapłacić BLIKIEM lub szybkim przelewem – jest to płatność jednorazowa, co oznacza, że po upływie promocyjnego miesiąca stracicie możliwość oglądania treści dostępnych na platformie i kanałów telewizyjnych online, ale nie zapłacicie automatycznie za kolejny okres subskrypcji, jak w pierwszym przypadku.

Na koniec warto przypomnieć, że od 6 września 2022 roku obowiązuje nowy cennik CANAL+ online. Cena pakietu CANAL+ SERIALE I FILMY pozostała taka sama, natomiast wszystkie inny zdrożały – od 4 do nawet 20 złotych (miesięcznie).