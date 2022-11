Wiedźmin 3 next gen będzie nudny jak mecz Polaków z Meksykiem

Czekałeś na next genowy patch do Wiedźmina 3, ale nie wiedziałeś, czego się spodziewać? CD Projekt Red przygotowało specjalny pokaz, na którym w sumie nie pokazało nic nowego. Tyle dobrze, że jest to darmowy update.

Wiedźmin 3 na nowe generacje już wkrótce

CD Projekt Red w ostatnich miesiącach mocno pracował nad tym, aby przygotować patch na nową generację konsol, które wyszły już jakiś czas temu. Wiemy, że po wpadce związanej z Cyberpunkiem 2077, firma stąpa po kruchym lodzie. Wcześniej deweloperzy poinformowali nas, że update do Wiedźmin 3 będzie całkowicie darmowy i to najjaśniejszy punkt całego ogłoszenia. Serio.

Gdyby zamiast dev talku na 30 minut CD Projekt Red zdecydowało się na opublikowanie patch notes na swojej stronie – efekt byłby podobny. Wiemy już, że update wyjdzie 13 grudnia, a najważniejsze zmiany dotyczą graficznych rzeczy. Producent Wiedźmina 3 zaimplementował ulepszone DLSS, FSR oraz raytracing. Do tego na PC dodano nowe ustawienia graficzne, a „HD Mode” został zaimplementowany do podstawowej wersji gry.

Wiedźmin 3 na konsolach otrzyma z kolei dwie, główne opcje ustawień graficznych – tryb wydajności, w którym gra będzie działać w 60 FPS oraz drugi, gdzie grafika ma być ładniejsza, ale płynność zmniejszona do 30 FPS. Całkiem szczerze, to akurat takie rozwiązanie jest mocno na plus. Do tego CD Projekt Red ma także gratkę da fanów PS5, ponieważ dodano haptic feedback do kontrolera.

Wiedźmin 3 z foto-mode i chińskimi napisami

Lista zmian w Wiedźminie 3 nie zamyka się jednak na wyżej wspomnianych rzeczach. Oprócz tego twórcy dodali nowe opcje kamery, którą można dostosować do tego, co się dzieje na ekranie. Podczas eksploracji możesz być bliżej Geralta, a w walce oddalić się od niego kamerą – stosowne opcje znajdziesz w ustawieniach. Ponadto zaimplementowano tryb fotograficzny z różnymi ustawieniami.

Deweloperzy stwierdzili też, że warto iść z duchem czasu i dodali alternatywny sposób rzucania znaków. Teraz, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza, możemy mieć do wyboru różne znaki. Zaktualizowano także mapę świata, na której znajdują się dodatkowe filtry, pozwalające na lepsze przeczesywanie świata.

Wiedźmin 3 od teraz dostanie też możliwość zatrzymania gry w trakcie trwania cutscenki, a do tego dodano chińskie napisy oraz dubbing. Na koniec zostawiono informacje o nowym zadaniu fabularnym, które ma na celu uzasadnienie dodania nowych zbrój oraz broni.