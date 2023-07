Instagram Threads już jest. Twitter może zacząć się bać?

Instagram Threads był dziś na ustach wszystkich osób zajaranych social mediami lub nowinkami technologicznymi. Nic w tym dziwnego, gdyż konkurencja dla Twittera wreszcie wystartowała. Czy produkt Elona Muska ma się czego bać?

Jakie jest Instagram Threads?

Wreszcie zadebiutowała nowa aplikacja Meta, czyli Instagram Threads, o którym jest głośno od kilku dni. To alternatywa dla Twittera dostępna już w kilku krajach, ale jeszcze nie na terenie Unii Europejskiej. Nic nie zapowiada także, żeby to się miało zmienić, gdyż przepisy dotyczące RODO i przetwarzania informacji o użytkownikach na terenie UE są nieugięte.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby tę drobną niedogodność obejść. Z tego powodu postanowiliśmy przetestować dla Was Instagram Threads. Jaka jest ta aplikacja i czy warto w ogóle sobie nią zaprzątać głowę? Teraz do tego przejdziemy.

Po kilku próbach instalacji Instagram Threads wreszcie udało mi się zainstalować aplikację na swoim smartfonie (sposoby opiszę niżej). Po sparowaniu profilu w Threads z Instagramowym, co odbywa się zaskakująco prosto, ponieważ jeżeli masz aplikację Instagrama na smartfonie, to wystarczy zatwierdzić synchronizację danych jednym kliknięciem. Następnie trzeba przejść dalej i naszym oczom ukaże się ekran odpowiadający za coś, co roboczo nazwijmy głównym feedem.

Czy Twitter ma się czego bać?

Dopóki nie dodasz do obserwowanych profili, które Cię faktycznie interesują (wystarczy kilka), algorytm będzie wyświetlał chińskie znaczki. A dokładnie to osoby piszące posty w języku chińskich znaczków. Przynajmniej tak było u mnie, ale gdy tylko zaobserwowałem Fabrizio Romano, Real Madryt oraz UEFA, to szybko algorytm podsunął mi posty takich stron jak 4-3-3, The Athletic czy innych dziennikarzy, zawodników i influencerów sportowych.

W przeciwieństwie do takiego Twittera, tutaj faktycznie widać, że algorytm się błyskawicznie uczy i nie podsuwa, przynajmniej na razie, niechcianych treści. Odkąd Twittera przejął Elon Musk, nie mogę tego samego powiedzieć o tej aplikacji, co mnie w ostatnim czasie mocno odpycha od korzystania z niej i regularnie skraca czas spędzany na Twitterze. W przypadku Instagram Threads jest zupełnie odwrotnie.

Tak wygląda przykładowy feed w Instagram Threads (źródło: Instagram)

Czuję, że spędzę w tej aplikacji wiele godzin, bo po prostu będzie świetnym źródłem nowinek i informacji prosto ze świata. Przynajmniej tak długo, jak Meta nie będzie mocno ingerować w pojawiające się treści, co lubi robić notorycznie na Facebooku. Istnieją jednak pewne ograniczenia na Threads, które mogą po prostu denerwować – nie da się wrzucić wideo dłuższego niż 5 minut, a maksymalna długość postu to 500 znaków.

Warto podkreślić, że swoje Threads można udostępniać w relacjach, co jest kolejnym fajnym dodatkiem. Na pewno Instagram Threads byłoby wielkim hitem w Europie, gdyby tylko zostało tutaj oficjalnie udostępnione. Miejmy nadzieję, że ten moment nadejdzie prędzej niż później. Przewaga Instagram Threads nad Twitterem jest wręcz kolosalna. Aplikacja działa świetnie, przynajmniej na razie nie ma problemów z odświeżaniem tak jak Twitter w ostatnich dniach, a Meta nie wprowadziła tak głupich ograniczeń, jak zrobił to Musk.

Jedyne, co trzyma mnie przed odinstalowaniem Twittera na rzecz Instagram Threads, jest na ten moment świetna społeczność, jaka została zbudowana na pierwszym z ww. serwisów i to na ten moment jest jedyną przewagą nad Instagram Threads. No może jeszcze wygląd interfejsu, ale zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia subiektywna i obecne UI znajdzie wielu entuzjastów.

Jak zainstalować Instagram Threads?

Aby zainstalować Instagram Threads, masz kilka opcji. Najpierw zaczniemy od tych krążących po sieci. Najprostszym rozwiązaniem będzie założenie nowego Apple ID na USA i po prostu przejście do sklepu, wpisanie Instagram Threads i pobranie aplikacji. Jeżeli to Wam zadziała, to nie potrzebujecie VPN.

W innym wypadku przed rozpoczęciem tego procesu możecie wypróbować jeszcze VPN i ustawienie połączenia na USA. Jeżeli jednak dalej nie działa, to z łatwością można znaleźć w internecie plik instalacyjny, który należy pobrać i wgrać na swój smartfon (co na iOS nie jest tak proste, jak na Androidzie). W przypadku Androida ten ostatni sposób działa zaskakująco dobrze!

Na koniec jeszcze ważna informacja: jeśli użytkownik zacznie korzystać z Instagram Threads, nie będzie mógł skasować swojego profilu bez usunięcia profilu na Instagramie.