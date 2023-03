Pixel Watch jest zegarkiem, a nie ogarnia, która jest godzina

Jeśli jesteście zdziwieni tytułem tego tekstu, to już na początku muszę Was zapewnić, że to żaden clickbait. Użytkownicy Pixel Watchy zgłaszają problem, który ten zegarek ma z podstawową funkcją, czyli odmierzaniem czasu. O co dokładnie chodzi?

Ustawiasz budzik na Pixel Watchu? Ryzykant!

Bez wątpienia jedną z podstawowych funkcji smartwatcha jest odmierzanie czasu. W problemie, który dotyczy Pixel Watcha nie chodzi jednak o mało precyzyjne wskazywanie aktualnej godziny.

O swoim problemie z zegarkiem Google napisał w serwisie Reddit jeden z użytkowników o nicku u/91114. Właściciel Pixel Watcha twierdzi, że ustawił na swoim zegarku alarm na godzinę 19:00 jako przypomnienie, by dać synowi mleko. Jak możemy przeczytać w opisie, wcześniej wszystko działało poprawnie, jednak po jakimś czasie przypomnienie zaczęło pojawiać się z minutowym opóźnieniem. Użytkownik myśląc, że to jakiś błąd usunął alarm i ustawił nowy na 19:00, jednak tym razem włączył się on już z 2-minutowym opóźnieniem.

Podobny problem opisał prawie 3 tygodnie temu inny użytkownik. W jego przypadku alarm spóźnia się jednak o 4 lub 5 minut. Podobne problemy ze swoim Pixel Watchem zauważyli inni właściciele, którzy potwierdzili występowanie usterki. Co ciekawe, niektórzy zauważyli, że ich alarm włącza się przed czasem. Coś jest na rzeczy i wygląda na to, że zegarek stworzony przez Google ma trudności z odmierzaniem czasu.

Google Pixel Watch (źródło: Google)

Skąd wziął się ten problem?

Producent zegarka nie zabrał jeszcze głosu w tej spawie, dlatego użytkownicy na forum sami wymieniają się spostrzeżeniami i domysłami dotyczącymi tego, z czego może wynikać ich problem. Niektórzy z nich winę zrzucają na niedawną aktualizację oprogramowania, z kolei pozostali sugerują, że opóźnienia mogą mieć związek z głębokim uśpieniem urządzenia, ponieważ najczęściej taki problem występuje rano. Do końca nie wiadomo co jest przyczyną technicznych niedogodności, jednak obie teorie właścicieli Pixel Watch mogą być prawdziwe.

Jeśli coraz więcej użytkowników zacznie zgłaszać podobne problemy, to możliwe że Google zajmie się tą sprawą i wypuści aktualizację naprawiającą ten błąd. Do tej pory jednak właściciele tych smartwatchy muszą mieć się na baczności, żeby przez zegarek, który nie ogarnia, która jest godzina, nie spóźnić się np. do pracy.