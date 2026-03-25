Apple chce przejąć Twoje biuro. Pomoże nowa platforma

Firma z Cupertino zaprezentowała Apple Business. Mamy do czynienia z rozbudowaną platformą, która skierowana jest do małych i dużych firm.

Co to jest Apple Business?

Nowe rozwiązanie – jak podkreśla Apple – zawiera usługi niezbędne firmom do zarządzania urządzeniami, zaopatrzenia pracowników w potrzebne aplikacje i narzędzia oraz umożliwia dostarczanie wsparcia. Chodzi m.in. o zestaw rozwiązań do łatwego konfigurowania grup pracowników, ustawień urządzeń, zabezpieczeń i aplikacji.

Wypada dodać, że nie jest to pierwsze wejście Apple w tego typu technologie. Omawiana usługa to przede wszystkim połączenie już wcześniejszych pomysłów i ofert skierowanych do biznesu – np. Apple Business Essentials, Apple Business Manager i Apple Business Connect. Teraz to wszystko, a także nowe funkcje, będzie dostępne w jednym, wspólnym panelu.

Co oferuje Apple Business?

Wśród głównych funkcji i zalet należy wymienić zintegrowany system zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management), nowe szablony, które umożliwiają łatwe konfigurowanie urządzeń przy pomocy wstępnie ustawionych parametrów i aplikacji, a także zaprojektowanie usługi w taki sposób, aby ułatwiać zarządzanie IT nawet małym firmom bez własnych zasobów informatycznych.

źródło: Apple

Klienci powinni też docenić dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie kontami Apple – dane firmy pozostają bezpieczne, a dane pracownika prywatne. W tym celu wykorzystywane jest kryptograficzne oddzielanie danych służbowych od prywatnych. Ponadto firmy mogą zarządzać pracownikami – np. przypisać konkretnych grupom wybrane role i aplikacje.

Apple wspomina jeszcze o dystrybucji aplikacji, czyli pobieraniu i udostępnianiu aplikacji pracownikom za pośrednictwem App Store oraz o rozwiązaniu Admin API, które upraszcza duże wdrożenia dzięki dostępowi przez API do danych dotyczących urządzeń, użytkowników, audytu i MDM.

Apple Business zawiera również narzędzia dostępne poprzednio w Apple Business Connect. Chodzi o funkcje, które pozwalają firmom na określenie i kontrolowanie sposobu, w jaki ich marka jest prezentowana w usługach i aplikacjach Apple – np. profile marek, rozbudowane wizytówki czy wskaźniki związane z lokalizacją. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze w pełni zintegrowana poczta elektroniczna, kalendarz i usługi katalogowe. Możliwe jest ustawienie własnej niestandardowej nazwy domeny lub zakupienie nowej w Apple Business.

źródło: Apple

Jak podaje Apple, platforma Apple Business będzie dostępna bezpłatnie w ponad 200 krajach i regionach od 14 kwietnia 2026 roku. Na liście – co wypada podkreślić – znajduje się też Polska.

Korzystanie z pełnych możliwości będzie wymagać najnowszych wersji oprogramowania – aplikacja Apple Business, wraz z pocztą elektroniczną, kalendarzem i funkcjami katalogu, zadziałają na iOS 26, iPadOS 26 i/lub macOS 26.