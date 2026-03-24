Fizyczna klawiatura w 2026 roku? Ten smartfon będzie nietuzinkowy

Titan 2 Elite z pewnością wyróżni się na tle wielu innych urządzeń. Dostaniemy bowiem smartfon z fizyczną klawiaturą.

Titan 2 Elite, czyli smartfon z fizyczną klawiaturą

Oczywiście fizyczna klawiatura nie zniknęła całkowicie z rynku smartfonów, ale dziś modele wyposażone w takie rozwiązanie należą do prawdziwych wyjątków. Cóż, czasy świetności BlackBerry dawno minęły. Zostawmy jednak temat BlackBerry na inną okazję i przejdźmy do 2026 roku. W styczniu mogliśmy usłyszeć o smartfonie Click Communicator z fizyczną klawiaturą, a teraz pojawiły się nowe informacje na temat konkurencyjnego produktu.

Firma Unihertz przedstawiła sporo nowych szczegółów o wcześniej zapowiedzianym modelu Titan 2 Elite. Warto zaznaczyć, że producent ma już pewne doświadczenie w tego typu konstrukcjach – w 2025 roku poznaliśmy Unihertz Titan 2, czyli sprzęt wizualnie czerpiący z urządzeń BlackBerry. Nowy Titan 2 Elite jest rozwinięciem zaprezentowanych wówczas pomysłów.

Titan 2 Elite na rynku pojawi się w dwóch wersjach – podstawowej i Pro. Użytkownik, niezależnie od wybranego wariantu, otrzyma 4,03-calowy ekran AMOLED o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1600 nitów. Możliwe będzie korzystanie z dwóch kart SIM ze wsparciem technologii eSIM dla jednego numeru. Do tego dojdzie akumulator o pojemności 4050 mAh z ładowaniem o mocy 33 W, obsługa kart pamięci microSD, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS oraz czytnik linii papilarnych.

We wnętrzu podstawowego Titan 2 Elite znajdzie się MediaTek Dimensity 7400, 12 GB RAM i 256 GB na dane. Wariant Pro otrzyma MediaTek Dimensity 8400, 12 GB RAM i 512 GB na dane. Różnice będą dotyczyć też zestawu aparatów. Tańszy model zaoferuje aparat główny 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix i aparat przedni 32 Mpix. Titan 2 Elite Pro to odpowiednio aparat główny 50 Mpix z OIS, usprawniony teleobiektyw 50 Mpix z OIS i aparat przedni 32 Mpix.

Fizyczna klawiatura będzie wspierać zestaw gestów, które pozwolą m.in. na wygodne przesuwanie strony internetowej, sterowanie kursorem w trakcie pisania oraz pojawi się tryb myszki. To wszystko ma działać pod kontrolą Androida 16 z obietnicą 5-letniego wsparcia dużymi aktualizacjami. Wymiary obudowy wyniosą 117,8 x 75 x 10,4 mm, a waga 163 g.

Titan 2 Elite – dostępność i cena

Na ten moment twórcy omawianego smartfona prowadzą zbiórkę na Kickstarterze. Obecnie za model Titan 2 Elite trzeba zapłacić 389 dolarów, a wersja Pro to wydatek 479 dolarów. Wysyłka podstawowego modelu ma ruszyć w czerwcu tego roku, a na droższy wariant trzeba będzie poczekać do października.