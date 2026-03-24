Masz problem z Android Auto? Nie jesteś sam

Użytkownicy Android Auto – co nie powinno nikogo dziwić – skarżą się na kolejny problem. Tym razem ma on dotyczyć głównie smartfonów Samsunga i Pixeli.

Problemy z połączeniem w Android Auto

Android Auto to jedno z bardziej przydatnych rozwiązań w samochodzie. W końcu otrzymujemy dostęp do muzyki, nawigacji i różnych funkcji związanych ze smartfonem. Oprogramowanie jest szczególnie wygodne, gdy system infotainment w pojeździe nie daje rady.

Niestety, Android Auto ma też wady, a jedną z głównych jest wątpliwa stabilność działania. Oczywiście nie dotyczy to każdego użytkownika – przykładowo ja dotychczas nie doświadczyłem poważnych błędów. Nie wszyscy mają jednak tyle szczęścia i dość często możemy usłyszeć o usterkach. Niedawno mogliśmy przeczytać o problemach z wydawaniem poleceń asystentowi głosowemu w Android Auto, a już rośnie liczba skarg związanych z innym błędem.

Tym razem kierowcy zgłaszają problemy z połączeniem – zarówno tym przewodowym, jak i bezprzewodowym. Chociaż trzeba odnotować, że większość skarg dotyczy połączenia z użyciem kabla. Ponadto często na forach pojawia się wzmianka o smartfonie Samsunga lub Pixelu – to głównie użytkownicy tych urządzeń spotykają się z omawianym błędem.

Z opublikowanych postów wynika, że w ostatnim czasie pogorszyła się stabilność połączenia. Niektórzy wskazują, że wcześniej nie mieli żadnych problemów, ale od niedawna muszą mierzyć się z rozłączającym się Android Auto lub nawet brakiem możliwości uruchomienia oprogramowania. Co ciekawe, usterka nie występuje za każdym razem – czasami wszystko działa poprawnie, jakby błędu w ogóle nie było.

Czy istnieje jakieś rozwiązanie?

Google nie odniosło się jeszcze do tej sprawy. Pozostaje więc trzymać kciuki, że niebawem zespół rozwijający Android Auto zareaguje w odpowiedni sposób i użytkownicy dostaną stosowną poprawkę. Szczególnie, że prawdopodobnie wina leży po stronie oprogramowania – możliwe, że jedna z ostatnich aktualizacji systemu operacyjnego/Android Auto/powiązanej aplikacji odpowiada za całe to zamieszanie.

Należy jeszcze dodać, że w wybranych przypadkach dotyczących połączenia przewodowego pomogło wyłączenie funkcji Ochrona zaawansowana. Nie jest to metoda w 100% skuteczna, ale zawsze warto spróbować – opcja dostępna jest w ustawieniach w sekcji Bezpieczeństwo i prywatność.