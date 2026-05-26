Nowy tablet Oppo Pad 6 wygląda niepozornie, ale to potężny sprzęt

Obok nowych smartfonów Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro zadebiutował również nowy tablet Oppo Pad 6. Pomimo niepozornego wyglądu skrywa w sobie potężne wnętrze.

Nowy tablet Oppo Pad 6 ma atrakcyjną specyfikację

Nowy tablet Oppo Pad 6 stawia wydajność na pierwszym miejscu, ponieważ jest wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz (3 nm) oraz nawet 16 GB RAM LPDDR5X 3750 MHz. Pamięci wbudowanej jest natomiast maksymalnie 512 GB (producent zdecydował się tutaj na pamięć w formacie UFS 3.1).

Oppo Pad 6 (źródło: Oppo)

Najnowszy tablet Oppo zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz LCD o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 3000×2120 pikseli (co przekłada się na proporcje 7:5 i 304 ppi), który może odświeżać obraz z częstotliwością 30, 48, 50, 60, 90, 120 lub nawet 144 Hz (jest ona dostosowywana adaptacyjnie).

Producent podaje też, że wszystkie ramki dookoła ekranu mają szerokość 6,8 mm, a maksymalna jasność wynosi 900 nitów. Na przodzie umieszczono również aparat o rozdzielczości 8 Mpix i podobny znajduje się na tyle (wraz z diodą doświetlającą i opcją nagrywania w 4K w 30 klatkach na sekundę).

W kwestii łączności nowy tablet Oppo Pad 6 daje do dyspozycji Bluetooth i Wi-Fi 7 (brak slotu na kartę SIM i GPS) oraz USB-C (USB 3.2 Gen 1). Użytkownicy będą mogli wykorzystać również dwa mikrofony i system sześciu głośników.

Energię do działania dostarczy z kolei akumulator o pojemności 10420 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 67 W. Całe urządzenie ma wymiary 266,93×193,35×5,99 mm i waży ~580 gramów. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to naturalnie Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Cena Oppo Pad 6 (w Chinach)

Nowy tablet Oppo Pad 6 jest już sprzedawany w Chinach w trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 3299 juanów (równowartość około 1770 złotych ; regularna cena to 3499 juanów – około 1875 złotych),

12/256 GB za 3899 juanów (~2090 złotych),

16/512 GB za 4099 juanów (~2200 złotych; regularna cena to 4299 juanów – około 2300 złotych).

Na tę chwilę nie ma oficjalnego potwierdzenia, że tablet Oppo Pad 6 będzie dostępny w innych krajach.