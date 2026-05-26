Honorowe rozmnożenie. Cztery nowe smartfony z serii Honor 600

Choć Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce 6 maja 2026 roku, to producent dodał do swojej oferty kolejne (aż) cztery modele z tej serii. Poznaj smartfon Honor 600 Pro, Honor 600 Super Edition, Honor 600 Vitality Edition i Honor 600e.

Cztery nowe smartfony z serii Honor 600

Honor 600 Pro i Honor 600 Super Edition, które zostały wprowadzone na chiński rynek, są bardzo podobne pod względem specyfikacji do wersji sprzedawanych w Polsce. Różnicą jest przede wszystkim procesor w topowym modelu (MediaTek Dimensity 8550 Elite vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite) oraz pojemność akumulatora (w Polsce oba smartfony mają baterie 6400 mAh).

Honor 600 Pro i Honor 600 Super Edition (źródło: Honor)

Wygląd również jest inny, natomiast smartfon Honor 600 Vitality Edition wygląda jak Honor 600 dostępny w Polsce i na dodatek ma niemal identyczną specyfikację – różnica jest w pojemności akumulatora (7000 mAh) i rozdzielczości aparatu głównego (50 Mpix vs 200 Mpix).

Honor 600 Vitality Edition (źródło: Honor)

Ostatni z nowej czwórki, smartfon Honor 600e, został natomiast wprowadzony na rynek w Peru. To urządzenie z niższej półki, które wyraźnie „odstaje” pod względem specyfikacji technicznej (choć wciąż może być atrakcyjne dla klientów).

Honor 600e (źródło: Honor)

Ile kosztują nowe smartfony z serii Honor 600?

Honor 600 Pro 12/256 GB – 3899 juanów (równowartość około 2090 złotych) 12/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych) 16/512 GB – 4699 juanów (~2520 złotych)

Honor 600 Super Edition 12/256 GB – 3299 juanów (~1780 złotych) 12/512 GB – 3699 juanów (~1980 złotych)

Honor 600 Vitality Edition 8/256 GB – 2699 juanów (~1445 złotych) 12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych) 12/512 GB – 3399 juanów (~1820 złotych)

Honor 600e 8/512 GB – 1999 sol (2140~ złotych)



Honor 600 Pro vs Honor 600 Super Edition vs Honor 600 Vitality Edition vs Honor 600e – porównanie specyfikacji