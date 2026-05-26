smartfon honor 600 pro smartphone china
Honor 600 Pro (źródło: Honor)
Honorowe rozmnożenie. Cztery nowe smartfony z serii Honor 600

Grzegorz Dąbek·
Choć Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce 6 maja 2026 roku, to producent dodał do swojej oferty kolejne (aż) cztery modele z tej serii. Poznaj smartfon Honor 600 Pro, Honor 600 Super Edition, Honor 600 Vitality Edition i Honor 600e.

Cztery nowe smartfony z serii Honor 600

Honor 600 Pro i Honor 600 Super Edition, które zostały wprowadzone na chiński rynek, są bardzo podobne pod względem specyfikacji do wersji sprzedawanych w Polsce. Różnicą jest przede wszystkim procesor w topowym modelu (MediaTek Dimensity 8550 Elite vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite) oraz pojemność akumulatora (w Polsce oba smartfony mają baterie 6400 mAh).

Honor 600 Pro i Honor 600 Super Edition (źródło: Honor)

Wygląd również jest inny, natomiast smartfon Honor 600 Vitality Edition wygląda jak Honor 600 dostępny w Polsce i na dodatek ma niemal identyczną specyfikację – różnica jest w pojemności akumulatora (7000 mAh) i rozdzielczości aparatu głównego (50 Mpix vs 200 Mpix).

Honor 600 Vitality Edition (źródło: Honor)

Ostatni z nowej czwórki, smartfon Honor 600e, został natomiast wprowadzony na rynek w Peru. To urządzenie z niższej półki, które wyraźnie „odstaje” pod względem specyfikacji technicznej (choć wciąż może być atrakcyjne dla klientów).

Honor 600e (źródło: Honor)

Ile kosztują nowe smartfony z serii Honor 600?

  • Honor 600 Pro
    • 12/256 GB – 3899 juanów (równowartość około 2090 złotych)
    • 12/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych)
    • 16/512 GB – 4699 juanów (~2520 złotych)
  • Honor 600 Super Edition
    • 12/256 GB – 3299 juanów (~1780 złotych)
    • 12/512 GB – 3699 juanów (~1980 złotych)
  • Honor 600 Vitality Edition
    • 8/256 GB – 2699 juanów (~1445 złotych)
    • 12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych)
    • 12/512 GB – 3399 juanów (~1820 złotych)
  • Honor 600e
    • 8/512 GB – 1999 sol (2140~ złotych)

Honor 600 Pro vs Honor 600 Super Edition vs Honor 600 Vitality Edition vs Honor 600e – porównanie specyfikacji

Honor 600 ProHonor 600 Super EditionHonor 600 Vitality EditionHonor 600e
WyświetlaczAMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
120 Hz
jasność od 1 do 8000 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz		AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
120 Hz
jasność od 1 do 8000 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz		AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
120 Hz
jasność do 8000 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz		AMOLED
6,6 cala
2600×1200 pikseli
120 Hz
jasność do 6500 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz
ProcesorMediaTek Dimensity 8550 Elite 3,4 GHz
Mali-G720 MC8		Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz
Adreno 722		Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz
Adreno 722		MediaTek Dimensity 7100
Mali-G610 MC2
RAM12/16 GB12 GB8/12 GB8 GB
Pamięć wbudowana256/512 GB256/512 GB256/512 GB512 GB
Akumulator8000 mAh8600 mAh7000 mAh6520 mAh
ŁadowaniePrzewodowe do 80 W
Indukcyjne do 50 W
Przewodowe ładowanie zwrotne do 27 W		Przewodowe do 80 W
Przewodowe ładowanie zwrotne do 27 W		Przewodowe do 80 W
Ładowanie zwrotne		Przewodowe do 45 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.0		50 Mpix
f/2.0		50 Mpix
f/2.0		16 Mpix
f/2.45
Aparat na tyle– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS		– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV		– główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV		– główny 108 Mpix (f/1.75)
– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2)
Nagrywanie wideoDo 4KDo 4Kb.d.Do 1080p
Łączność5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowy (ultradźwiękowy)TAK, ekranowyTAK, ekranowyTAK, ekranowy
Głośniki stereoTAKTAKTAKTAK
Wymiary156,1×74,8×7,88 mm156×74,7×7,95 mm156×74,7×7,8 mm157,43×73,35×7,34 mm
Waga202 gramy201 gramów190 gramów180 gramów
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69KIP69KIP66
System operacyjnyAndroid 16
MagicOS 10		Android 16
MagicOS 10		Android 16
MagicOS 10		Android 16
MagicOS 10

