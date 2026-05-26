Honorowe rozmnożenie. Cztery nowe smartfony z serii Honor 600

Choć Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutowały w Polsce 6 maja 2026 roku, to producent dodał do swojej oferty kolejne (aż) cztery modele z tej serii. Poznaj smartfon Honor 600 Pro, Honor 600 Super Edition, Honor 600 Vitality Edition i Honor 600e.
Cztery nowe smartfony z serii Honor 600
Honor 600 Pro i Honor 600 Super Edition, które zostały wprowadzone na chiński rynek, są bardzo podobne pod względem specyfikacji do wersji sprzedawanych w Polsce. Różnicą jest przede wszystkim procesor w topowym modelu (MediaTek Dimensity 8550 Elite vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite) oraz pojemność akumulatora (w Polsce oba smartfony mają baterie 6400 mAh).
Wygląd również jest inny, natomiast smartfon Honor 600 Vitality Edition wygląda jak Honor 600 dostępny w Polsce i na dodatek ma niemal identyczną specyfikację – różnica jest w pojemności akumulatora (7000 mAh) i rozdzielczości aparatu głównego (50 Mpix vs 200 Mpix).
Ostatni z nowej czwórki, smartfon Honor 600e, został natomiast wprowadzony na rynek w Peru. To urządzenie z niższej półki, które wyraźnie „odstaje” pod względem specyfikacji technicznej (choć wciąż może być atrakcyjne dla klientów).
Ile kosztują nowe smartfony z serii Honor 600?
- Honor 600 Pro
- 12/256 GB – 3899 juanów (równowartość około 2090 złotych)
- 12/512 GB – 4299 juanów (~2300 złotych)
- 16/512 GB – 4699 juanów (~2520 złotych)
- Honor 600 Super Edition
- 12/256 GB – 3299 juanów (~1780 złotych)
- 12/512 GB – 3699 juanów (~1980 złotych)
- Honor 600 Vitality Edition
- 8/256 GB – 2699 juanów (~1445 złotych)
- 12/256 GB – 2999 juanów (~1610 złotych)
- 12/512 GB – 3399 juanów (~1820 złotych)
- Honor 600e
- 8/512 GB – 1999 sol (2140~ złotych)
Honor 600 Pro vs Honor 600 Super Edition vs Honor 600 Vitality Edition vs Honor 600e – porównanie specyfikacji
|Honor 600 Pro
|Honor 600 Super Edition
|Honor 600 Vitality Edition
|Honor 600e
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
120 Hz
jasność od 1 do 8000 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz
|AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
120 Hz
jasność od 1 do 8000 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz
|AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
120 Hz
jasność do 8000 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz
|AMOLED
6,6 cala
2600×1200 pikseli
120 Hz
jasność do 6500 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8550 Elite 3,4 GHz
Mali-G720 MC8
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz
Adreno 722
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz
Adreno 722
|MediaTek Dimensity 7100
Mali-G610 MC2
|RAM
|12/16 GB
|12 GB
|8/12 GB
|8 GB
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
|256/512 GB
|256/512 GB
|512 GB
|Akumulator
|8000 mAh
|8600 mAh
|7000 mAh
|6520 mAh
|Ładowanie
|Przewodowe do 80 W
Indukcyjne do 50 W
Przewodowe ładowanie zwrotne do 27 W
|Przewodowe do 80 W
Przewodowe ładowanie zwrotne do 27 W
|Przewodowe do 80 W
Ładowanie zwrotne
|Przewodowe do 45 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix
f/2.0
|50 Mpix
f/2.0
|50 Mpix
f/2.0
|16 Mpix
f/2.45
|Aparat na tyle
|– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS
|– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV
|– główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem i 112° FOV
|– główny 108 Mpix (f/1.75)
– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2)
|Nagrywanie wideo
|Do 4K
|Do 4K
|b.d.
|Do 1080p
|Łączność
|5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, ekranowy (ultradźwiękowy)
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|TAK
|TAK
|Wymiary
|156,1×74,8×7,88 mm
|156×74,7×7,95 mm
|156×74,7×7,8 mm
|157,43×73,35×7,34 mm
|Waga
|202 gramy
|201 gramów
|190 gramów
|180 gramów
|Odporność
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K
|IP69K
|IP66
|System operacyjny
|Android 16
MagicOS 10
|Android 16
MagicOS 10
|Android 16
MagicOS 10
|Android 16
MagicOS 10