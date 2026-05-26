iPhone 17 - fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
iOS 27 pozwoli na więcej. Podziękuj Unii Europejskiej

Nowy iOS 27 zyska funkcję, która ułatwi korzystanie z iPhone’a poza rezerwatem Apple. Wypada zaznaczyć, że jej wprowadzenie to zasługa Unii Europejskiej.

Google Cast na iPhonie? W iOS 27 będzie to możliwe

Podejrzewam, że Tim Cook, słysząc po raz pierwszy o zmianach, które wymusi Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act; DMA), obowiązujący w Unii Europejskiej, otrzymał powiadomienie o podwyższonym tętnie na swoim Apple Watchu.

Otóż Apple, jako jeden z czołowych graczy technologicznych, musi dostosowywać swoje produkty do wytycznych, narzucanych przez unijnych regulatorów. Tak było w przypadku iOS 17.4 i wielu późniejszych aktualizacji. Nadchodzący iOS 27 nie będzie tutaj wyjątkiem.

Mark Gurman z Bloomberga, prawdziwy profesjonalista w ujawnianiu planów Apple, donosi, że iOS 27 zapewni obsługę alternatywnych rozwiązań dla AirPlay. Firma z Cupertino ma bowiem wdrożyć wsparcie dla innych protokołów przesyłania multimediów, co powinno umożliwić korzystanie chociażby z Google Cast.

Mniej telewizorów zaoferuje wsparcie dla AirPlay?

Zasięg zmiany może okazać się większy niż wyłącznie otwarcie iPhone’ów na zewnętrzne rozwiązania przesyłania multimediów. Otóż producenci telewizorów i innych urządzeń mogą zrezygnować z AirPlay, przynajmniej w tańszych i średniopółkowych modelach. W końcu teraz muszą płacić Apple opłaty licencyjne i spełniać określone wymagania sprzętowe. Natomiast omawiana zmiana pozwoli ograniczyć się przykładowo tylko do Google Cast.

Chociaż możliwy jest też scenariusz, że nic się nie zmieni w tej kwestii. Szczególnie gdy Apple postanowi dopuścić alternatywy dla AirPlay tylko na terenie Unii Europejskiej. Natomiast w pozostałych regionach iOS 27 pozostanie przy dotychczasowej polityce. Nie będzie to nic nowego – firma już wcześniej stosowała takie podejście, ograniczając zmiany wymuszone przez regulatorów tylko do UE.

Oczywiście pojawią się też inne nowości w iOS 27, aczkolwiek nie należy nastawiać się na jakąkolwiek rewolucję. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że iOS 27 wprowadzi zmiany w interfejsie i ulepszy aplikację Aparat. Do tego ma dojść wizualnie odświeżona Siri i najpewniej szereg innych zmian w całym systemie, a także poszczególnych aplikacjach.

Wypada dodać, że iOS 27 zostanie zaprezentowany w trakcie WWDC 2026. Apple na konferencji pokaże również inne nowe systemy operacyjne – iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 czy tvOS 27.

