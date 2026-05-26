Logitech ma nowy pomysł na myszkę. Wszystko dla Twojej wygody

Wygoda i ergonomia – to priorytety, na jakie postawił Logitech, projektując linię Signature Comfort Plus. Składają się na nią dwa urządzenia: myszka, która za sprawą jednego elementu wyróżnia się z tłumu oraz klawiatura, mająca stanowić dla niej dobrą kompankę.

Logitech M850 L to bezprzewodowa myszka z… poduszką

Główna rola w serii Signature Comfort Plus bez wątpienia należy do niej. Myszka Logitech M850 L ma wnosić ergonomię na jeszcze wyższy poziom. Sposobem na to jest miękka podpórka w formie zintegrowanej poduszki pod śródręcze, dostosowującej się do jego kształtu. Producent spędził ponoć długie miesiące na opracowywaniu i testowaniu tego elementu, aby faktycznie był w stanie poprawić komfort codziennego użytkowania. Sam jestem ciekaw, jak to wypada w praktyce, bo brzmi – bez wątpienia – intrygująco.

Myszka Logitech Signature Comfort Plus M850 L (źródło: Logitech)

W trosce o ergonomię producent postawił również na subtelnie wyprofilowany kształt (pod prawą dłoń), miękkie boki z gumy oraz podpórkę pod kciuk. Wszystko to razem ma się składać na wyjątkowo wygodnego gryzonia dla osób, dla których Logitech MX Master 4 jest zbyt duży (i zbyt drogi) a MX Vertical i Lift – zbyt nietypowe.

Do kwestii komfortu podczas pracy trzeba też podejść w inny sposób i Logitech M850 L to robi. Między innymi poprzez dwa dodatkowe przyciski pod kciukiem i jeden u góry – można je swobodnie zaprogramować, korzystając z oprogramowania Logi Options+. Do tego dochodzi kółko SmartWheel (które może przewijać zawartość okna linia-po-linii albo w trybie szybkim).

Producent chwali się jeszcze cichymi przełącznikami oraz możliwością sparowania z maksymalnie trzema komputerami naraz (dwoma przez Bluetooth i jednym w paśmie radiowym).

A do pary – pofalowana klawiatura

Klawiatura robi zdecydowanie mniejsze wrażenie, ale również ma sprzyjać ergonomii. Dlatego właśnie producent zdecydował się na falistą konstrukcję, zapewniającą naturalne ułożenie dłoni. Możliwa jest także regulacja wysokości, a dopełnieniem całości jest sporych rozmiarów podpórka pod nadgarstki z dwiema warstwami pianki.

Do tego dochodzą przyciski do sterowania wideorozmowami, jest też obsługa makr (poprzez Smart Actions) oraz możliwość sparowania z trzema komputerami i wygodnego przełączania się między nimi. To, czego z jakiegoś powodu zabrakło, to podświetlenie klawiszy – dla mnie decyzja całkowicie niezrozumiała.

Zestaw Logitech Signature Comfort Plus MK880 (źródło: Media Expert)

Logitech zwraca także uwagę na pełną kompatybilność obu urządzeń z wszystkimi popularnymi systemami (od Windows, macOS i Chrome OS, po Android, iOS i iPadOS) oraz długi czas działania na baterii: 2 lata w przypadku myszki i 3 lata w przypadku klawiatury.

Ile kosztują nowe akcesoria Logitech?

Jeśli chodzi o europejskie ceny, to myszka Logitech M850 L kosztuje 54,99 euro, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~235 złotych. Oficjalna cena w Polsce to zaś 229 złotych.

W sprzedaży dostępna będzie także myszka Logitech M840 L – o dokładnie takiej samej specyfikacji, ale pozbawiona najbardziej charakterystycznego elementu, a więc poduszki. Cena: 44,99 euro (~190 złotych).

Klawiatura natomiast nie będzie sprzedawana oddzielnie, a jedynie jako część zestawu Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880 (razem z myszką M850 L). Za taki duet trzeba będzie zapłacić 109,99 euro (~465 złotych), a w Polsce 469 złotych.

Producent przygotował również specjalne wersje produktów z oznaczeniem for Business. Ich najważniejszym wyróżnikiem jest obecność nanoodbiornika Logi Bolt w zestawie. Cena samej myszki to 59,99 euro (~255 złotych), a pakietu z klawiaturą – 119,99 euro (~510 złotych). W Polsce z kolei odpowiednio 279 i 549 złotych.