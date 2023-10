Tajemnica nowego procesora Huawei ujawniona? Pojawiły się solidne dowody

Niezapowiedziana premiera nowych smartfonów Huawei z serii Mate 60 wywołała wiele pytań, które pozostały bez oficjalnej odpowiedzi. Najnowsze informacje rzucają nowe światło na procesor, który do tej pory był dla nas wielką zagadką. Jej rozwiązanie okazuje się zaskakujące.

Nowy procesor Huawei HiSilicon Kirin 9000s wcale nie jest nowy?

Przyzwyczailiśmy się do tego, że Huawei nie zawsze podaje informację na temat procesora, jaki został wykorzystany w danym modelu. W przypadku serii Mate 60 sytuacja wygląda jednak inaczej, ponieważ okazało się, że zastosowano w nim niezaprezentowany nigdy oficjalnie układ. Wywołało to nie lada poruszenie, również w Stanach Zjednoczonych, które podejrzewały, że Chińczycy i ich partnerzy naruszyli nałożone na nich sankcje, uniemożliwiające produkcję własnych chipów.

To podejrzenie wydawało się powodem, dla którego Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ i Mate 60 RS Ultimate Design nie będą sprzedawane poza Chinami. Bo o ile w ojczyźnie Huawei taki „chachmęt” mógłby „przejść”, bo wszyscy doskonale wiemy, Chiny pozwalają na zdecydowanie więcej niż Stany Zjednoczone czy Unia Europejska, to wprowadzenie smartfonów do innych, demokratycznych krajów mogłoby ściągnąć uwagę organów nadzorczych i wywołać lawinę kolejnych, jeszcze dotkliwszych sankcji.

Najnowsze informacje wskazują jednak, że that’s not the case. Według RGcloudS nowy Kirin 9000s wcale nie jest nowym procesorem – to po prostu Kirin 9000 z 2020 roku. Na potwierdzenie opublikował zdjęcie układu, na którym widnieje liczba 2035 – ma ona oznaczać, że wyprodukowano go w 35. tygodniu 2020 roku, czyli w okresie od 24 do 30 sierpnia 2020 roku.

źródło: RGcloudS

Oznacza to też, że Kirin 9000s bazuje na 5-nm procesie technologicznym (co potwierdza aplikacja Device Info HW), a nie 14-nm ani 7-nm, jak do tej pory się mówiło. W jaki jednak sposób Huawei wszedł w posiadanie procesorów, gdy mówiło się, że jego zapasy magazynowe się wyczerpały i właśnie dlatego, aby ratować biznes smartfonowy, sięgnął po Snapdragony, uzyskując wcześniej wymagane licencje?

Skąd Huawei ma procesory Kirin 9000s do smartfonów?

RGcloudS przekazuje, że w 2020 roku TSMC było w stanie produkować miesięcznie 140000 wafli w technologii 6 i 7 nm. Zakładając, że Huawei zarezerwował połowę produkcji, oznacza to 70000 wafli, gdzie na każdy przypadało ~800 procesorów, z czego 680 nadawało się do użytku.

70000 wafli razy 680 układów daje 47600000 chipów miesięcznie. Przez trzy miesiące Huawei mógł zatem otrzymać blisko 143 mln procesorów Kirin 9000 i Kirin 9000E. To naprawdę ogromna liczba. Należy jednak mimo wszystko pamiętać, że to wciąż nieoficjalne informacje, lecz zgromadzone przez RGcloudS dowody wydają się bardzo mocne.