Pod sklepami POLOmarket naładujemy samochód elektryczny

Tym razem przychodzę z naprawdę dobrą informacją dla właścicieli samochodów elektrycznych w Polsce. Pod sklepami POLOmarket pojawią się ładowarki.

POLOmarket postawi ładowarki aut elektrycznych

Jeśli nie mamy możliwości ładowania samochodu elektrycznego w domu, to nie oznacza, że zawsze będziemy tracić czas stojąc pod ładowarką. Przy dobrze rozbudowanej infrastrukturze ładowanie może odbywać się, gdy jesteśmy w pracy, poszliśmy do kina czy chociażby na zakupy. Po prostu energię uzupełnimy przy okazji, zyskując dodatkowo specjalnie przygotowane miejsce do parkowania.

Wcześniej mogliśmy usłyszeć o ładowarkach przy sklepach Biedronka, a teraz kolejna sieć sklepów zdecydowała się na zapewnienie użytkownikom BEV-ów możliwości naładowania akumulatorów. POLOmarket, we współpracy z firmą ChargeEuropa, ma w planach zainstalowanie w swoich pierwszych 30 lokalizacjach stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Nasza sieć stacji ładowania aut elektrycznych z cyfrową reklamą zewnętrzną (DOOH/EV) generuje dodatkowe przychody dla sklepów spożywczych, ale przede wszystkim zapewnia dostęp do łatwego i czystego ładowania pojazdów elektrycznych w miejscach, w których ludzie już spędzają czas realizując zakupy. Ułatwianie dostępu do czystego transportu przy jednoczesnym wykorzystaniu rynku DOOH wpisuje się w misję obu stron, dlatego nawiązanie współpracy z siecią POLOmarket było naturalnym krokiem. Matt Tymowski, CEO ChargeEuropa

Ładowarka ChargeEuropa w Warszawie (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Prawdopodobnie większość właścicieli BEV-ów kojarzy ładowarki ChargeEuropa, które w dużych miastach w Polsce umożliwiają darmowe ładowanie. Niestety, w przypadku ładowarek pod sklepami POLOmarket za prąd trzeba będzie zapłacić – 1,60 złotych za kWh. Ładowarki zapewnią możliwość ładowania z mocą do 22 kW (AC).

Ładowarki będą wyposażone w duży, 65-calowy dotykowy ekran. Zostanie on wykorzystany do wyświetlania reklam i nawiązania kontaktu z klientem. Dzięki temu, że ładowarki pojawią się na parkingach przy sklepach, użytkownik będzie mógł podłączyć samochód do ładowarki i wybrać się na zakupy, nie tracąc czasu na bezproduktywne stanie pod ładowarką.

Jak wygląda obecnie infrastruktura w Polsce?

Wciąż daleko nam do infrastruktury, którą znajdziemy w bogatych krajach Europy, takich jak chociażby Niemcy. Cieszy jednak fakt, że w Polsce cały czas przybywa ładowarek i korzystanie z samochodu elektrycznego staje się coraz łatwiejsze i wygodniejsze.

Jak wynika z danych opublikowanych w ramach Licznika Elektromobilności, pod koniec sierpnia 2023 roku w Polsce funkcjonowały 3003 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (6006 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W sierpniu uruchomiono 50 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (122 punkty).