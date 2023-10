Dzięki nowej funkcji Google szybko usuniesz swoją historię przeglądania

Google nieustannie wprowadza zmiany w swoich usługach. Mają one ułatwić, usprawnić lub po prostu umilić korzystanie z nich użytkownikom. Zapowiedziane teraz przez giganta z Mountain View zmiany mocno stawiają na prywatność. Szybkie usunięcie historii przeglądania to nie wszystko.

Google pozwoli lepiej zadbać o prywatność

Google zarówno w swojej wyszukiwarce, jak i przeglądarce Chrome wprowadziło już wiele funkcji, które pozwalają użytkownikom zadbać o ich prywatność. W dzisiejszych czasach ochrona danych i prywatności jest dla wielu osób bardzo ważnym aspektem korzystania z sieci. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że firma po raz kolejny wprowadza usprawnienia w tym zakresie.

Pierwszą nowością, o której mowa, jest zapowiedziana przez firmę możliwość łatwiejszego dostępu do funkcji „wyczyść dane przeglądania”. Zostanie ona wdrożona w przeglądarce Chrome w systemie Android. Jak informuje gigant z Mountain View, wkrótce użytkownicy będą mogli szybko usunąć ostatnie 15 minut historii przeglądania, a także dane witryn i ostatnio otwarte karty.

Żeby to zrobić, trzeba będzie jedynie kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki i wybrać opcję „wyczyść dane przeglądania”. Warto dodać, że aby zrobić to teraz, należy przejść do historii przeglądania i dopiero wtedy odnaleźć pożądaną funkcję.

źródło: Google

Druga z nowych funkcji zapowiedzianych przez Google, która jednak póki co jest dostępna w wybranych krajach (Polska nie znajduje się na liście), jest związana z „raportem dark web”. Jak przekonuje na swoim blogu firma, może on być używany przez użytkowników, aby sprawdzić, czy adres Gmail został ujawniony w dark webie. Gigant z Mountain View postanowił ułatwić dostęp do raportu, przenosząc skrót do niego do menu konta w aplikacji Google. Zmiana jest już widoczna na urządzeniach z Androidem, a wkrótce pojawi się także na iOS.

To koniec spamu w Gmailu?

Oprócz powyżej przedstawionych rozwiązań Google niedawno poinformowało także o tym, że planuje znacząco ograniczyć możliwość rozsyłania spamu. Od lutego 2024 roku firma będzie wymagać od nadawców masowych wiadomości silnego uwierzytelniania swoich e-mail. Dodatkowo wszystkie tego typu maile będą musiały zawierać przycisk, który umożliwi rezygnację z subskrypcji jednym kliknięciem.

Firma promuje również utworzenie i korzystanie z klucza dostępu jako alternatywy dla klasycznego hasła wklepywanego z klawiatury. Informowaliśmy Was o tym, że podczas logowania do usług Google użytkownicy widzą specjalny komunikat zawierający skrót, który umożliwi szybkie utworzenia takiego klucza.