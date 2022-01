Jeff Bezos nie zapomniał o wszystkich tych, którzy subskrybują Amazon Prime Gaming. Korporacja podzieliła się kolejnymi pięcioma grami, które zasilą usługę w lutym. Oprócz tego – klasyczna garść bonusów do wielu znanych pozycji do gry w sieci.

Zawartość Amazon Prime Gaming na luty – dużo, lecz biednie

Na początku należy przypomnieć, że 11 lutego swoją premierę ma Lost Ark, czyli darmowe MMO-RPG od Amazonu. Posiadacze Prime Gaming otrzymają ekskluzywne przedmioty w grze. Dlatego też – jeżeli opłacacie subskrypcję, z pewnością warto zainteresować się tą produkcją. To jest, jeśli World of Warcraft Was już nudzi, a na Final Fantasy XIV trzeba zbyt długo czekać w kolejce do logowania.

Oprócz tego, aż 5 bezpłatnych gier. Amazon nie podał jeszcze informacji o platformach, lecz z pewnością coś pojawi się na GOG.com lub Epic Games Store. Tytuły dostępne w subskrypcji odbierzecie już z początkiem lutego.

A tymczasem spójrzmy na listę oferowanych gier:

As Far As The Eye,

Ashwalkers,

Stellaris,

Double Kick Heroes,

Golazo! Soccer League.

Tym razem Amazon Prime Gaming bez gier od Electronic Arts

W poprzednich miesiącach Amazon nie szczędził graczom przebojów od Electronic Arts – Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Star Wars: Squadrons, a także Star Wars Jedi: Fallen Order, które – jak się dowiedzieliśmy niedawno – otrzyma swoją kontynuację.

Choć wierzę w jakość oferowanych tytułów w lutowym Prime Gaming, jest to zdecydowanie spadek formy. Trudno było jednak liczyć, że rok subskrypcji za 49 złotych podaruje mi aż tyle świetnych gier. Kiedyś dobra passa musiała się skończyć. Niemniej jednak, Amazon z pewnością zaproponuje również sporo benefitów dla innych, popularniejszych gier. Sięgając tylko do lutego, gracze odbiorą bonusy do Rainbow Six: Extraction, Battlefield 2042, New World czy wreszcie Apex Legends.

Konkurencja rośnie nawet na polu subskrypcji, a słabszy miesiąc może trafić się każdemu. Oby jednak Prime Gaming nie złapało dłuższej czkawki, choć jeżeli posiadacie całościowy pakiet Amazon Prime, to i tak otrzymujecie znacznie, ale to znacznie więcej.