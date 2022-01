Epic wciąż będzie udostępniał gry za darmo

Jeżeli Waszym jedynym źródłem gier są darmowe pozycje od Tima Sweeneya, to możecie spać spokojnie. Epic Games Store będzie rozdawać tytuły także w 2022 roku, co oznacza kolejne miesiące pełne atrakcji. Zwłaszcza że możecie już odebrać kolejny, bezpłatny hit.

Reklama

Czas podsumowań w Epic Games Store

Choć kontynuacja programu darmowych gier jest zdecydowanie najważniejszą informacją, Epic Games przygotowało dodatkową garść statystyk, dotyczących jego sklepu, rozdawanych gier, a także zarobków.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, platforma Tima Sweeneya podzieliła się z graczami aż 89 bezpłatnymi pozycjami. Ich łączna wartość wyniosła ~2140 dolarów, a średnia ocen tych gier na OpenCritic to aż 76%! Jak na tytuły za darmo, nie ma co narzekać.

Reklama

Platforma Tima Sweeneya ma obecnie ponad 194 mln użytkowników, z czego ponad 62 mln to klienci powracający co miesiąc. Wszystkie te osoby wydały w sklepie 840 mln dolarów. Co ciekawe, tylko 300 mln dolarów zostało przeznaczone na gry wydawców zewnętrznych.

Kena: Bridge of Spirits to jedna z pozycji, która na komputerach zadebiutowała ekskluzywnie w Epic Games Store

Mało tego – kwota ta nie obejmuje licznych kuponów na 40 złotych, jakie sklep oferował podczas wielu wyprzedaży. To oznacza, że takie gry, jak Fortnite czy Rocket League zarobiły na utrzymanie działalności ponad pół miliarda dolarów!

Plany sklepu na obecny rok

Co z pewnością zadowoli krytyków, Tim Sweeney planuje kontynuować usprawnianie sklepu konkurującego z platformami Valve oraz Microsoftu. Głównym punktem będzie poprawa prędkości i sprawności aplikacji sklepu, choć trwają też prace nad rozszerzeniem światowego wsparcia dla portfela, a także funkcji społecznościowych, takich jak oceny gier oraz ankiety.

Warto też wspomnieć, że już dzisiaj możecie odebrać kolejną grę za darmo. Jest nią DAEMON X MACHINA, post-apokaliptyczna pozycja z bitwami wielkich mechów, wyprodukowana przez Marvelous Inc.

Cieszę się, że platforma będzie kontynuować rozdawanie darmowych gier. Z drugiej jednak strony, katalog moich zaległości urósł do tak niebotycznych rozmiarów, że czasami boję się do tej biblioteki gier zaglądać…