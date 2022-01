Kamery pomogą w karaniu kierowców parkujących na stacjach ładowania

GreenWay postanowił wreszcie rozwiązać problem z źle zaparkowanymi samochodami na stacjach ładowania. Pomoże w tym monitoring, a kierowcy, którzy się nie dostosują, będą musieli liczyć się z otrzymaniem kary w wysokości 150 złotych.

Reklama

Problem z wolnymi miejscami pod ładowarkami

Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie stacji należących do GreenWay, ale również do innych operatorów. Właściciele samochodów elektrycznych, a także hybryd plug-in, skarżą się bowiem na zajęte miejsce przy ładowarkach.

Niestety, niektórzy kierowcy niezbyt chętnie stosują się do obowiązujących przepisów i parkują na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla elektryków. W ten sposób mogą zablokować dostęp do ładowarki, co z kolei może wiązać się z brakiem jakiejkolwiek możliwości uzupełnienia energii w akumulatorach.

Reklama

Na szczęście, GreenWay postanowił wyeliminować ten problem i uwolnić miejsca przy ładowarkach od kierowców, którzy uparcie łamią przepisy. Warto tutaj zaznaczyć, że osoby jeżdżące elektrykami również mogą zapłacić karę za parkowanie pod ładowarką, co wyjaśnię już za chwilę.

Stacja ładowania będą monitorowane

Zanim przejdziemy do informacji o wprowadzeniu kamer przy ładowarkach, warto wyjaśnić sobie kwestię parkowania na miejscach przeznaczonych dla elektryków.

(fot. Tabletowo.pl, Mateusz Budzeń)

W Polsce stosowany jest obecnie znak D-18 z tabliczką EV, który oznacza miejsce parkowania dla samochodów elektrycznych. W tak oznaczonym miejscu nie możemy zostawić auta z klasycznym, spalinowym napędem. Ponadto, spotkać możemy się ze znakiem D-18a z tabliczką EV, który z kolei informuje o miejscu przeznaczonym wyłącznie do ładowania. Jeśli w takim miejscu zaparkujemy elektryka, a nie będziemy go ładować, to jak powinniśmy liczyć się z mandatem.

Na miejscach postojowych przy stacjach ładowania GreenWay obowiązuje przed chwilą wspomniany znak D-18a. Należy więc pamiętać, że kamery będą wychwytywać nie tylko auta spalinowe, ale również elektryki, których właściciele postanowili wykorzystać wolne miejsce tylko do parkowania.

Kamery zaczną być wprowadzane od 1 lutego na terenie całej Polski. Co więcej, GreenWay tego samego dnia wdroży dodatkowy regulamin, dotyczący postoju samochodów przy ładowarkach. Kierowcy, którzy się do niego nie dostosują, czyli zostawią nieładujący się sią pojazd przy ładowarce, będą musieli zapłacić karę w wysokości 150 złotych.