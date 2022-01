Jeszcze żaden nowy high-end Samsunga nie taniał w tak ekspresowym tempie – do tej pory była to domena smartfonów LG. Tymczasem to już kolejna promocja na jeszcze pachnącego nowością Galaxy S21 FE – tym razem można odzyskać nawet 1000 złotych!

Promocja: Samsung Galaxy S21 FE tanieje na potęgę – można zaoszczędzić nawet 1000 złotych!

Bardzo możliwe, że promocja goni promocję dlatego, że Samsung wprowadził ten smartfon na rynek o wiele później niż początkowo planował – w końcu już za kilkanaście dni zadebiutuje seria Galaxy S22, która z pewnością osłabi zainteresowanie nowym Galaxy S21 FE. Koreańczycy starają się zatem kuć żelazo póki gorące, bo później trudniej będzie im sprzedać ten model. Smutne, ale prawdziwe – to bezprecedensowa sytuacja w historii koreańskiego giganta.

Samsung Galaxy S21 FE

Regularna cena, która zaczyna się od 3499 złotych, nie jest zachęcająca – nie w sytuacji, gdy wkrótce zadebiutuje Galaxy S22, który prawdopodobnie będzie kosztował od 3899 złotych. Zainteresowanie Galaxy S21 FE może pobudzić tylko promocja, a teraz klienci mogą skorzystać nawet z dwóch, dzięki którym zaoszczędzą w sumie aż 1000 złotych.

Dziś ruszyła promocja, dzięki której do klienta może wrócić 600 złotych. Wystarczy kupić smartfon Galaxy S21 FE u autoryzowanego partnera, na przykład w sklepie Media Expert, w okresie od 28 stycznia do 13 lutego 2022 roku, a następnie aktywować go z polską kartą SIM do 17 lutego 2022 roku i zalogować się do aplikacji Samsung Members oraz kliknąć w banner promocyjny.

Gdy klient to zrobi, do 24 lutego 2022 roku musi wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie galaxy-zwrot.samsung.pl, w którym należy m.in. załączyć dowód zakupu oraz podać numer konta bankowego, na który organizator promocji przeleje 600 złotych zwrotu – zastrzega sobie, że zrobi to w ciągu 21 dni kalendarzowych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Regulamin promocji „Promocja cashback – Galaxy S21 FE – zwrot 600 zł” (PDF)

Jak jednak zostało już zasygnalizowane, można zyskać nawet 1000 złotych po zakupie Galaxy S21 FE – w tym celu należy kupić smartfon w Plusie. Klient wówczas otrzyma 600 złotych zwrotu od Samsunga na konto bankowe oraz dodatkowe 400 złotych od Plusa, do odebrania w bankomatach sieci Euronet.