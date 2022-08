PlayStation Plus Premium bez klasyków w sierpniu

Jak to bywa przed połową miesiąca, Sony ogłosiło aktualizację gier w subskrypcjach PlayStation Plus Extra i Premium. Szczególnie martwi stan ostatniego progu – zaledwie po dwóch miesiącach od debiutu usługi, Jim Ryan nie ma już żadnych klasycznych gier do zaoferowania użytkownikom.

Yakuza przede wszystkim

Sierpniowy katalog gier w PlayStation Plus Extra przynosi aż trzy pozycje z legendarnej serii Yakuza. Zeszłoroczne Lost Judgment było moim wprowadzeniem do kanonu studia Ryu Ga Gotoku i byłem wówczas oczarowany projektami postaci, niebanalną fabułą oraz ogromem pracy, jaki włożono w przygotowanie japońskiego dubbingu gry. Gdybym tylko miał czas, z pewnością przyjrzałbym się klasycznemu Judgment oraz pozostałym grom z głównej serii.

Spójrzmy jednak na pełną listę gier zmierzających 16 sierpnia do PlayStation Plus Extra oraz Premium. Sony nie przygotowało dodatkowych tytułów dla subskrybentów najwyższego progu, co oznacza iż wystarczy opłacić pakiet Extra, by cieszyć się każdą z wpisanych niżej gier:

Yakuza 0 (2015, Ryu Ga Gotoku Studio),

Yakuza Kiwami (2016, Ryu Ga Gotoku Studio),

Yakuza Kiwami 2 (2018, Ryu Ga Gotoku Studio),

Dead by Daylight (2016, Behaviour Interactive),

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (2017, Ubisoft),

Bugsnax (2020, Young Horses),

Metro Exodus (2019, 4A Games),

Trials of Mana (2020, Square Enix),

UNO (2016, Ubisoft),

Monopoly Madness (2017, Ubisoft),

Monopoly Plus (2014, Ubisoft).

Katalog PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień (źródło: PlayStation Blog)

Gdzie jest klasyka w PlayStation Plus

Choć lista sierpniowych gier jest obfita, a trudno wzgardzić takim Ghost Recon Wildlands czy Metro Exodus, mnie najwyższy próg usługi interesował głównie ze względu na klasyczne pozycje z poprzednich generacji konsol PlayStation. Płacąc te 70 złotych miesięcznie, człowiek spodziewałby się comiesięcznej, potężnej aktualizacji katalogu klasyków, przez które częściej wracałbym do usługi.

Sierpniowa oferta nie zawiera jednak żadnych nowości w streamingu z PlayStation 3, a także jakichkolwiek wzmianek o nadchodzących grach z PS1, PSP oraz PS2. To naprawdę boli, wiedząc jak obszerne portfolio Sony zostawiło na stareńkim chlebaku. Osobiście wiem, że w przyszłym miesiącu schodzę na próg Extra – fenomenalne WRC 10 nie chce puścić, a też szkoda kupować grę w pełnej cenie.

Czy doczekam się możliwości zagrania w Dino Crisis (1999, PS1) na sprzęcie nowej generacji? Tak, jeśli Capcom wreszcie zdecyduje się na remake przygody z dinozaurami.