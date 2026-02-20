smartfon xiaomi 17 ultra smartphone
Xiaomi 17 Ultra (źródło: Xiaomi)
Data premiery Xiaomi 17 i 17 Ultra w Europie oficjalnie ujawniona. Takie gratisy dostaniecie

Grzegorz Dąbek
Chiński producent oficjalnie ujawnił, na kiedy przewidziana jest globalna premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra. Zdradził również, na jakie gratisy mogą liczyć klienci, którzy kupią te modele.

Kiedy premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie? Data została w końcu oficjalnie potwierdzona

Już od dłuższego czasu chodziły słuchy, że smartfon Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra zostanie oficjalnie zaanonsowany w Europie przed targami MWC 2026 w Barcelonie. Wydawało się to wysoce prawdopodobne, jako że Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra zadebiutowały w Polsce 2 marca 2025 roku.

Chińczycy w końcu oficjalnie ogłosili, że globalna premiera Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra została zaplanowana na 28 lutego 2026 roku, na godzinę 14:00 czasu polskiego. Na stronie internetowej, poświęconej temu wydarzeniu, ujawniono też, na jakie gratisy mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na zakup. To:

  • 24-miesięczna gwarancja jakości (producent nie podaje, o co konkretnie tutaj chodzi),
  • bezpłatną wymianę ekranu w ciągu 6 miesięcy od zakupu,
  • jednorazowe zwolnienie z opłaty za usługę serwisową w okresie gwarancji w przypadku naprawy nieobjętej gwarancją.

Takie gratisy, choć mogą się przydać, nie są jednak szczególnie atrakcyjne – klienci mają prawo oczekiwać czegoś więcej. Niewykluczone, że Xiaomi dorzuci jeszcze jakiś sprzęt w gratisie. Dla przypomnienia, w Polsce do Xiaomi 15 dodawano tablet Xiaomi Pad 7, a do Xiaomi 15 Ultra hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4.

Jaka będzie cena Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Europie?

Sam producent nie ujawnił jeszcze cen obu modeli na Starym Kontynencie, jednak nieoficjalne informacje na ten temat brzmią obiecująco. Xiaomi 17 ma bowiem kosztować od 999 do 1099 euro, a za Xiaomi 17 Ultra klientom przyjdzie zapłacić od 1499 do 1699 euro.

Takie dokładnie ceny w momencie europejskiej premiery mieli bezpośredni poprzednicy. Dla przypomnienia poniżej ceny w Polsce:

  • Xiaomi 15
    • 12/256 GB – 4199 złotych
    • 12/512 GB – 4699 złotych
  • Xiaomi 15 Ultra
    • 16/512 GB – 6299 złotych
    • 16 GB/1 TB – 6999 złotych

Przy obecnym kursie euro nowe ceny po przeliczeniu wychodzą podobnie, choć oczywiście nie można wykluczyć niewielkiej różnicy.

