Samsung ma dość składanych smartfonów w serwisie. Nowa funkcja ma ograniczyć liczbę usterek

Łatwo jest pokochać składany smartfon za możliwości jakie daje ekran, który można złożyć w pół. Można je jednak znienawidzić z tego samego powodu – w końcu składak to więcej elementów, które mogą się popsuć i inna filozofia dbania o urządzenie. Samsung chce, aby szansa na jeden rodzaj awarii była w przyszłości mniejsza.

Ile wystarczy do uszkodzenia składanego ekranu?

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciw składanym ekranom jest ich podatność na uszkodzenia. Można patrzeć na to dwojako. Pierwsza kwestia to zawias, który wciąż pozostaje skomplikowanym mechanizmem ograniczającym nie tylko pyłoszczelność urządzeń, ale również z możliwością mechanicznego uszkodzenia wymagającego kosztownej naprawy.

Druga kwestia tyczy się wykorzystania ultracienkiego, elastycznego szkła. Klasyczne konstrukcje można wyposażyć w sztywne, wytrzymałe rozwiązania pokroju szkła Gorilla Glass Victus 2 wytrzymującego upadek z wysokości dwóch metrów z progiem zarysowania wg. Metody Knoopa na poziomie 10 niutonów. Tymczasem oficjalna strona wsparcia Samsunga mówi jasno – wystarczą ziarenka piasku, aby zarysować lub zrobić wgniecenie w składanym wyświetlaczu.

Oczywiście najprościej jest winić użytkownika za to, że po wizycie na plaży nie wyczyścił dokładnie ekranu w swoim Galaxy Z Flip. Niewykluczone jednak, że po takim negatywnym doświadczeniu przy zakupie następnego smartfona ktoś będzie odruchowo odwracał wzrok od wszystkich składaków. Na szczęście Samsung jest tego świadomy i już pracuje nad pewnym rozwiązaniem.

Samsung ostrzeże o ciałach obcych w składaku

Serwis Android Authority namierzył w nakładce systemowej One UI 9 ślady nowej funkcji, która nazywa się „Detekcja Ciał Obcych” (Foriegn Material Detection) i ma dotyczyć składanych urządzeń Samsunga. Jej głównym zadaniem jest ostrzeganie, że ekran nie był w stanie złożyć się w pełni ze względu na obecność ciała obcego pomiędzy fragmentami ekranu.

Najprawdopodobniej system rozpoznawania brudu i drobinek będzie połączony z komunikatem wyświetlającym się na ekranie zewnętrznym choć wyobrażam sobie, że powiadomienie mogłoby również pojawić się na smartwatchu. Zaawansowany użytkownik będzie mógł natomiast wyłączyć ostrzeżenie.

Grafika pomocnicza do funkcji Foreign Material Detection. (Źródło: Android Authority)

W artykule znalazły się również trzy, widoczne powyżej grafiki pomocnicze związane z funkcją, potwierdzające składane plany Samsunga na 2026 rok, czyli prezentacja Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 oraz Galaxy Z Wide Fold. Ten ostatni to nowy sprzęt z pionowym zawiasem o innych proporcjach ekranu.

Nie wiadomo, czy nowa funkcja będzie kompatybilna ze składanymi smartfonami Samsunga poprzedniej generacji. Wszystkie szczegóły dotyczących nowego rozwiązania poznamy zapewne w okolicach premiery nowych składaków. Skuteczność nowego rozwiązania Koreańczycy mogą zachować dla siebie choć można założyć, że powinno ono przyczynić się do mniejszej liczby uszkodzeń ekranu ze względu na niezauważone przez użytkownika drobne elementy pomiędzy taflami ekranu.