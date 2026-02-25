Irytujący problem w Android Auto. Nie działa najważniejsza funkcja

Wielu użytkowników napotyka problemy z systemem Android Auto, a konkretnie z wydawaniem poleceń asystentowi głosowemu. Irytujący kłopot blokuje dostęp do wielu funkcji. Można go rozwiązać, choć nie w każdym przypadku i być może tylko tymczasowo.

Android Auto to praktyczne rozwiązanie. O ile działa

Uwielbiam system Android Auto – nic tak nie ułatwia życia podczas codziennego prowadzenia samochodu. Wszystko masz pod ręką – mapy, platformy streamingowe czy podgląd na wiadomości otrzymywane w komunikatorach. Aplikacja Google to świetne i wygodne rozwiązanie, choć zdarzają się problemy, które naprawdę w krótką chwilę potrafią… wyprowadzić kierowcę z równowagi.

W ciągu ostatnich kliku dni wielu użytkowników zaczęło intensywnie zgłaszać kłopoty z systemem Android Auto – i przyznam się szczerze, że mi również w ostatni weekend się taki przytrafił. Wygląda na to, że przyczyną może być błąd oprogramowania pojawiający się po ostatniej aktualizacji aplikacji Google.

Problem dotyczy komunikatów głosowych i obejmuje użytkowników wielu samochodów oraz posiadaczy różnych smartfonów z Androidem. Gdy kierowca chce wydać polecenie głosowe za pośrednictwem asystenta głosowego w samochodzie na wyświetlaczu w pojeździe pojawia się komunikat, że polecenia głosowe nie są obecnie dostępne. W praktyce oznacza to, że kierowca w danej chwili nie może m.in. wskazać celu podróży w Mapach Google, Waze czy innej aplikacji do nawigacji ani nie jest w stanie głosowo napisać wiadomości lub też wybrać numeru do wybranego kontaktu.

Polecenia głosowe w Android Auto niedostępne – są rozwiązania problemu, ale tylko tymczasowe

Aby rozwikłać ten problem w moim przypadku wystarczyło tylko rozłączyć i z powrotem połączyć smartfon z systemem samochodowym. Problem już nie powrócił. Wielu użytkowników twierdzi jednak, że nie jest to wystarczające, a problem wraca od razu lub po czasie. Niektórzy wspominają, że przy kolejnej podróży kłopot zniknął, inni zdecydowali się na wyczyszczenie pamięci podręcznej Android Auto, co też zwykle rozwiązało problem (czasowo bądź na stałe).

Jeden z użytkowników przesłał zgłoszenie w tej sprawie do Google, a technologiczny gigant odpowiedział, iż przekazano go reszcie zespołu Android Auto. Jak wspomina 9to5google – technologiczny gigant z Mountain View jeszcze nie potwierdził występowania problemu. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy podobny problem zgłaszali w styczniu 2025 roku.

Warto przypomnieć, że Android Auto jest sukcesywnie ulepszany. W najnowszej wersji 16.3 na pierwszy rzut oka dzieje się niewiele, jednak w praktyce odświeżona aplikacja ma przynieść kilka przyjemnych nowości.