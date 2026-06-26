Premiera Vivo X Fold 6. Nowy składak zaskoczył ceną

Zadebiutował Vivo X Fold 6. Nowy składany smartfon ma duży akumulator, a także kilka innych dobrze zapowiadających się cech.

Vivo X Fold 6, czyli składany smartfon ze sporym akumulatorem

Pod koniec czerwca 2025 roku odbyła się premiera Vivo X Fold 5. Natomiast teraz, po roku od tamtego wydarzenia, producent pokazał model Vivo X Fold 6. Zacznijmy od wymiarów – złożony smartfon ma 157,16 x 74,26 mm, a po rozłożeniu otrzymujemy 157,16 x 145,66 mm. Jeśli chodzi o grubość, to zależnie od wersji jest to 4,8 mm po rozłożeniu i 9,9 mm po złożeniu lub odpowiednio 4,4 i 9,4 mm. Waga wynosi 235 g lub 228 g.

Vivo X Fold 6 wyposażony jest w dwa ekrany – wewnętrzny ma 8,02 cala (2504 x 2312 pikseli), a zewnętrzny 6,51 cala (2528 x 1120 pikseli). Oba to panele AMOLED o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem jest procesor MediaTek Dimensity 9500, któremu towarzyszy 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X), a także 256, 512 GB lub 1 TB (UFS 4.1) przestrzeni na dane użytkownika.

Zestaw aparatów umieszczonych z tyłu sygnowany jest logo firmy Zeiss. Główne oczko to 200 Mpix z f/1,68 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a tuż obok znalazł się teleobiektyw 50 Mpix z f/2,57 i aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2,05. Możliwe jest też dołożenie zewnętrznego telekonwertera Zeiss o ogniskowej 200 mm. Do tego dochodzą dwa przednie aparaty – jeden dostępny po rozłożeniu, drugi po złożeniu. Oba mają 20 Mpix i f/2,4.

Vivo X Fold 6 | fot. Vivo

Naprawdę dobrze wygląda akumulator o pojemności 7000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe 80 W, ładowanie bezprzewodowe 40 W oraz funkcję ładowania zwrotnego. Smartfon ma też moduł Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 oraz NFC. To wszystko zamknięte jest w obudowie, która oferuje wodoszczelność w standardach IPX8 i IPX9 i pyłoszczelność IP5X.

Vivo X Fold 6 działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką OriginOS 6, która zapewnia zestaw funkcji opracowanych z myślą o składanych smartfonach. Producent skupił się na wielozadaniowości oraz rozwiązaniach AI.

Vivo X Fold 6 | fot. Vivo

Vivo X Fold 6 – cena, dostępność i plany związane z Europą

Kilka dni temu mogliśmy przeczytać, że cena Vivo X Fold 6 będzie startować od 9999 juanów na rynku chińskim. Okazało się jednak, że smartfon jest tańszy niż przewidywano. Otóż cennik w Chinach przedstawia się następująco:

12/256 GB – 7999 juanów (równowartość około 4420 złotych),

12/512 GB – 8999 juanów (równowartość około 4973 złotych),

16/512 GB – 9999 juanów (równowartość około 5526 złotych),

16 GB/1 TB – 10999 juanów (równowartość około 6078 złotych).

Warto zaznaczyć, że Vivo X Fold 6 pojawi się w Europie. Jego europejska premiera zaplanowana jest na czwarty kwartał tego roku.