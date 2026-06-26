W GTA VI nie będzie wstyd być NPC-em

Od 25 czerwca 2026 roku GTA VI jest dostępne w przedsprzedaży w Polsce (i nie tylko). I chociaż w nowe Grand Theft Auto będzie można zagrać dopiero w listopadzie 2026 roku, to regularnie pojawiają się kolejne ciekawostki, które mogą jeszcze bardziej zachęcić do zagrania w tę grę bez zwłoki.

NPC w GTA VI będą zachowywać się (bardziej) jak prawdziwi ludzie

NPC to postać w grze, która najczęściej stanowi tylko (nie-konieczne) tło, nie wyróżniając się niczym szczególnym, w tym zachowaniem, bowiem to często jest mechaniczne. Mianem NPC nazywani są też prawdziwi ludzie „w realu” i bynajmniej nie jest ono używane w pozytywnym kontekście.

NPC w GTA VI nie będą jednak głupiutkimi, mechanicznymi postaciami, plątającymi się bez konkretnego celu pod nogami głównych bohaterów. Wiadomo to, ponieważ jeden ze sprzedawców w Brazylii, KaBum, opublikował szczegółowe informacje na temat zachowania NPC w Grand Theft Auto VI.

Zgodnie z nimi NPC mają mieć swoje „dzienne rutyny i zachowania”, dzięki czemu mają bardziej przypominać ludzi, których rzeczywiście można spotkać na ulicy. Ponadto na mapie będą występować „losowe wydarzenia organiczne” oraz „interaktywne firmy”, co dodatkowo doda „realności” wirtualnemu światowi.

Nie tylko bardziej realni NPC sprawią, że GTA VI będzie mocniej przypominać prawdziwy świat

Osoby grające w GTA VI będą mogły również korzystać z sieci społecznościowej w grze – oglądać wiralowe filmiki, obserwować influencerów i znajdować wydarzenia za pośrednictwem swojego smartfona. Może to być wręcz konieczne, ponieważ w tym kanale mają znajdować się informacje o sekretnych misjach pobocznych.

Będąc w temcie Grand Theft Auto VI, warto przy okazji wspomnieć jeszcze, że gra ostatecznie zostanie wydana również w formie fizycznej, na płycie, jednak nie wcześniej niż dopiero w grudniu 2026 roku. Być może Rockstar Games jest zdania, że dzięki temu GTA VI stanie się popularnym prezentem na święta Bożego Narodzenia.

Aktualnie bowiem sklepy sprzedają pudełka z GTA VI (wyłącznie w wersji Standard Edition), w których znajduje się jedynie kod, uprawniający do pobrania gry od 12 listopada 2026 roku. Rozgrywka będzie natomiast możliwa dopiero od 19 listopada 2026 roku.

Co ciekawe, początkowo wersja pudełkowa GTA VI kosztowała w sklepach od 397 do 399 złotych, natomiast dziś można ją kupić już za 369 złotych. To wciąż o 20 złotych więcej niż za wersję cyfrową, lecz mimo wszystko 30 złotych taniej niż wcześniej.

Niewykluczone, że jest to efekt początkowego oburzenia na sięgającą aż 50 złotych różnicę pomiędzy wersją cyfrową i pudełkową, którą tłumaczono m.in. „kosztami dystrybucji” (która naturalnie nie może być bezkosztowa). Presja najwyraźniej zadziałała i aktualne 20 złotych różnicy jak najbardziej można już zaakceptować.