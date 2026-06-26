Trzy pomysły na odkurzacz. Nowości Dreame w Polsce

Do polskich sklepów dotarły nowe odkurzacze bezprzewodowe Dreame. To flagowiec do czyszczenia na sucho i mokro, bardzo wydajny odkurzacz jednofunkcyjny oraz lekki i poręczny model dla mniej wymagających użytkowników.

Dreame Z30 AquaCycle Pro to flagowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia

Dreame Z30 AquaCycle Pro to flagowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia w ofercie tego producenta. Może pochwalić się bardzo wydajnym silnikiem – o mocy 310 AW, zapewniającej siłę ssania sięgającą 28000 Pa. Najjaśniejszą gwiazdą jest tu jednak szczotka AquaCycle 2.0 z wysokoobrotową rolką, elastycznymi ściągaczkami do zbierania brudu i 8-otworowym systemem namaczającym. Dzięki temu oferować ma skuteczne czyszczenie podłóg zarówno na sucho, jak i na mokro.

Na wzmiankę zasługuje też trójdrożny system oddzielający czystą wodę, brudną wodę i zanieczyszczenia stałe. Eliminuje on problem brzydkich zapachów i gwarantuje mycie wyłącznie czystą wodą. Swoją rolę odgrywa jeszcze pięciowarstwowy system filtrujący (na czele z HEPA H14), a wisienką na torcie jest stacja bazowa, która samodzielnie czyści także urządzenie po myciu podłóg (nie tylko myje rolkę, ale też ją suszy).

Dreame Z30 AquaCycle Pro (fot. Dreame)

Z kolei na komfort pozytywnie wpływa rura łamana pod kątem 90 stopni, pozwalająca na wjeżdżanie odkurzaczem pod meble. Nie bez znaczenia jest też zintegrowana lampka oświetlająca podłogę, a przez to umożliwiająca dostrzeżenie drobinek kurzu.

Nowy model został także wyposażony w akumulator zapewniający do 90 minut działania, przy czym czas ten jest mocno uzależniony od zastosowanej mocy. A ta ostatnia może być dobierana automatycznie – na podstawie danych zbieranych przez inteligentne czujniki analizujące poziom zabrudzenia podłogi.

Dreame Z30 AquaCycle Pro (fot. Dreame)

Producent dorzuca jeszcze obszerny zestaw akcesoriów. Znajdują się w nim: szczotka z ostrzami do rozcinania włosów, zmotoryzowana miniszczotka, miękka szczotka do kurzu i szeroka końcówka wielofunkcyjna.

Do sklepów trafiły też odkurzacze Dreame Z30 Ultra Complete i Dreame R10s

Równocześnie do polskich sklepów trafił bezprzewodowy odkurzacz Dreame Z30 Ultra Complete z silnikiem o nieco większej mocy (330 AW) i dodatkowym akumulatorem w zestawie, pozwalającym na wydłużenie czasu pracy z 90 do 150 minut. Model ten wykorzystuje wszechstronną szczotkę Illumination Omni-Brush, oferującą sprzątanie od krawędzi do krawędzi oraz wyposażoną w system zapobiegający plątaniu się włosów i doświetlenie.

W zestawie znajduje się również specjalna szczotka do dywanów (zapewniająca głębokie oczyszczanie ich włókien), a pozostałe elementy w pudełku to: furminator do wyczesywania sierści, zmotoryzowana miniszczotka, końcówka wielofunkcyjna, obrotowa miękka szczotka do delikatnych powierzchni, standardowa szczotka do kurzu, elastyczny adapter i wąż przedłużający.

Standardowo jest to model przeznaczony wyłącznie do sprzątania na sucho, ale po dokupieniu przystawki AquaCycle możliwe jest też czyszczenie na mokro.

Dreame Z30 Ultra Complete (fot. Dreame)

Listę nowości uzupełnia kierowany do osób o mniejszych wymaganiach odkurzacz Dreame R10s. Cechuje go silnik o mocy 140 AW (i sile ssania do 23000 Pa), czas pracy do 70 minut i 5-warstwowy system filtracyjny. Producent zwraca też uwagę na lekką konstrukcję i szczotkę Multi-Surface, która ma dobrze sprawdzać się i na podłogach twardych, i na dywanach. Oferuje podświetlenie i system zapobiegający plątaniu się włosów.

Wygodę poprawiają jeszcze: rura zginana pod kątem 90 stopni, wyraźny wyświetlacz LED i system opróżniania pojemnika na nieczystości za pomocą jednego przycisku. Całość uzupełniają dołączone do zestawu akcesoria: zmotoryzowana miniszczotka i narzędzie do odkurzania szczelin.

Dreame R10s (fot. Dreame)

Ile kosztują nowe odkurzacze pionowe Dreame?

Cała trójka jest już dostępna na polskim rynku. Sugerowane ceny kształtują się następująco:

Dreame Z30 AquaCycle Pro kosztuje 2399 złotych,

Dreame Z30 Ultra Complete – 2399 złotych,

a Dreame R10s – 799 złotych.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2026 roku trwa jednak promocja na start, dzięki której odkurzacze z serii Z30 można kupić za 1999 złotych (taniej o 400 złotych), a model Dreame R10s – za 719 złotych (taniej o 80 złotych).

Gdzie kupić? Dreame Z30 AquaCycle Pro ok. 1999 zł Dreame – sklep oficjalny RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.