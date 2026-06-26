Trzy pomysły na odkurzacz. Nowości Dreame w Polsce

Do polskich sklepów dotarły nowe odkurzacze bezprzewodowe Dreame. To flagowiec do czyszczenia na sucho i mokro, bardzo wydajny odkurzacz jednofunkcyjny oraz lekki i poręczny model dla mniej wymagających użytkowników.
Dreame Z30 AquaCycle Pro to flagowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia
Dreame Z30 AquaCycle Pro to flagowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia w ofercie tego producenta. Może pochwalić się bardzo wydajnym silnikiem – o mocy 310 AW, zapewniającej siłę ssania sięgającą 28000 Pa. Najjaśniejszą gwiazdą jest tu jednak szczotka AquaCycle 2.0 z wysokoobrotową rolką, elastycznymi ściągaczkami do zbierania brudu i 8-otworowym systemem namaczającym. Dzięki temu oferować ma skuteczne czyszczenie podłóg zarówno na sucho, jak i na mokro.
Na wzmiankę zasługuje też trójdrożny system oddzielający czystą wodę, brudną wodę i zanieczyszczenia stałe. Eliminuje on problem brzydkich zapachów i gwarantuje mycie wyłącznie czystą wodą. Swoją rolę odgrywa jeszcze pięciowarstwowy system filtrujący (na czele z HEPA H14), a wisienką na torcie jest stacja bazowa, która samodzielnie czyści także urządzenie po myciu podłóg (nie tylko myje rolkę, ale też ją suszy).
Z kolei na komfort pozytywnie wpływa rura łamana pod kątem 90 stopni, pozwalająca na wjeżdżanie odkurzaczem pod meble. Nie bez znaczenia jest też zintegrowana lampka oświetlająca podłogę, a przez to umożliwiająca dostrzeżenie drobinek kurzu.
Nowy model został także wyposażony w akumulator zapewniający do 90 minut działania, przy czym czas ten jest mocno uzależniony od zastosowanej mocy. A ta ostatnia może być dobierana automatycznie – na podstawie danych zbieranych przez inteligentne czujniki analizujące poziom zabrudzenia podłogi.
Producent dorzuca jeszcze obszerny zestaw akcesoriów. Znajdują się w nim: szczotka z ostrzami do rozcinania włosów, zmotoryzowana miniszczotka, miękka szczotka do kurzu i szeroka końcówka wielofunkcyjna.
Do sklepów trafiły też odkurzacze Dreame Z30 Ultra Complete i Dreame R10s
Równocześnie do polskich sklepów trafił bezprzewodowy odkurzacz Dreame Z30 Ultra Complete z silnikiem o nieco większej mocy (330 AW) i dodatkowym akumulatorem w zestawie, pozwalającym na wydłużenie czasu pracy z 90 do 150 minut. Model ten wykorzystuje wszechstronną szczotkę Illumination Omni-Brush, oferującą sprzątanie od krawędzi do krawędzi oraz wyposażoną w system zapobiegający plątaniu się włosów i doświetlenie.
W zestawie znajduje się również specjalna szczotka do dywanów (zapewniająca głębokie oczyszczanie ich włókien), a pozostałe elementy w pudełku to: furminator do wyczesywania sierści, zmotoryzowana miniszczotka, końcówka wielofunkcyjna, obrotowa miękka szczotka do delikatnych powierzchni, standardowa szczotka do kurzu, elastyczny adapter i wąż przedłużający.
Standardowo jest to model przeznaczony wyłącznie do sprzątania na sucho, ale po dokupieniu przystawki AquaCycle możliwe jest też czyszczenie na mokro.
Listę nowości uzupełnia kierowany do osób o mniejszych wymaganiach odkurzacz Dreame R10s. Cechuje go silnik o mocy 140 AW (i sile ssania do 23000 Pa), czas pracy do 70 minut i 5-warstwowy system filtracyjny. Producent zwraca też uwagę na lekką konstrukcję i szczotkę Multi-Surface, która ma dobrze sprawdzać się i na podłogach twardych, i na dywanach. Oferuje podświetlenie i system zapobiegający plątaniu się włosów.
Wygodę poprawiają jeszcze: rura zginana pod kątem 90 stopni, wyraźny wyświetlacz LED i system opróżniania pojemnika na nieczystości za pomocą jednego przycisku. Całość uzupełniają dołączone do zestawu akcesoria: zmotoryzowana miniszczotka i narzędzie do odkurzania szczelin.
Ile kosztują nowe odkurzacze pionowe Dreame?
Cała trójka jest już dostępna na polskim rynku. Sugerowane ceny kształtują się następująco:
- Dreame Z30 AquaCycle Pro kosztuje 2399 złotych,
- Dreame Z30 Ultra Complete – 2399 złotych,
- a Dreame R10s – 799 złotych.
Od 26 czerwca do 10 lipca 2026 roku trwa jednak promocja na start, dzięki której odkurzacze z serii Z30 można kupić za 1999 złotych (taniej o 400 złotych), a model Dreame R10s – za 719 złotych (taniej o 80 złotych).