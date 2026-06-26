Dziś rozpoczęła się nowa promocja na smartfony marek Samsung, Motorola i Oppo. Jeden z modeli można jednak kupić taniej u… konkurencji.

„Ekskluzywna” promocja na smartfony Samsung, Motorola i Oppo

To dość „szybka” promocja, ponieważ oferta będzie obowiązywać tylko przez pięć dni – od dziś do 30 czerwca 2026 roku włącznie. Dzięki niej kupicie trzy modele w atrakcyjnej cenie:

Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB za 7799 złotych,

Motorola Moto G87 8/256 GB za 1499 złotych,

Oppo Reno 15 Pro 12/512 GB za 3099 złotych.

Niniejsza promocja jest jednak ograniczona nie tylko czasowo do końca tego miesiąca, ale wymaga również udania się osobiście do stacjonarnego punktu sprzedaży sieci Plus, ponieważ akurat ta oferta nie jest dostępna w sklepie internetowym operatora.

Warto jednak pofatygować się, bowiem ustalone przez Plusa ceny są niższe o co najmniej 200 złotych niż w innych sklepach. Co ważne, w tym przypadku operator nie wymaga podpisania umowy na abonament, co jak najbardziej mogłoby zniechęcić do skorzystania z tej oferty dużą część osób.

Swoją drogą ciekawe, czy promocja na smartfon Oppo Reno 15 Pro ma coś wspólnego z europejską premierą serii Oppo Reno 16, której członkowie są wręcz niewiarygodnie drodzy – topowy model Oppo Reno 16 Pro ma standardowo kosztować prawie… 5000 złotych.

Jest też promocja na smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, ale konkurencja ma lepszą cenę

Promocja na smartfony w Plusie obejmuje też model Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB, który ten operator sprzedaje teraz za 5599 złotych. Ta cena nie jest jednak „atrakcyjna” w momencie, w którym dokładnie ten sam telefon można kupić w Play za 4799 złotych – również bez abonamentu.

To obecnie najniższa cena Samsunga Galaxy S26 Ultra 12/256 GB w oficjalnej polskiej dystrybucji. Jeszcze taniej, bo za niewiele ponad 4300 złotych, kupicie ten model w sklepach Avans.pl i Electro.pl (należą one do tego samego właściciela, co sklep Media Expert, który daje rabaty za świadectwo i oceny również w 2026 roku), aczkolwiek są to egzemplarze z dystrybucji europejskiej, a nie oficjalnej w Polsce – warto mieć tego świadomość.