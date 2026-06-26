YouTube w końcu z wyczekiwaną funkcją. Będziesz… marnować czas jeszcze szybciej

YouTube zaktualizował sekcję Shorts, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad tym, co się w niej pojawia i jak się prezentuje. Jedna z wprowadzonych zmian była szczególnie wyczekiwana przez wielu użytkowników.

Więcej kontroli dla użytkowników w YouTube Shorts

Sekcja Shorts w serwisie i aplikacji YouTube pojawiła się blisko sześć lat temu, jako odpowiedź na rosnącą popularność TikToka. Dla wielu osób stała się podstawowym sposobem na oglądanie treści na tej platformie, przy czym coraz głośniej mówi się o tym, że masowe pochłanianie krótkich form może być koszmarne w skutkach dla mózgu. Dlatego pod koniec 2025 roku pojawiła się możliwość ustawienia limitu czasowego na oglądanie Shorts, a w kwietniu 2026 roku dodano opcję „0 minut”, czyli sposobu na całkowite zablokowanie szortów na YouTube.

Teraz dodawane są kolejne funkcje, pozwalające na oglądanie Shorts po swojemu. Przede wszystkim pojawił się tryb czystego ekranu, który umożliwia usunięcie wszystkich rozpraszających uwagę elementów sterujących i ograniczenie interfejsu do paska postępu. Odpowiedni przełącznik będzie można znaleźć w ustawieniach odtwarzania.

Tryb czystego ekranu w YouTube Shorts (źródło: Google)

Dla osób, dla których nawet szorty są zbyt długie, powstała natomiast funkcja umożliwiająca podwojenie prędkości odtwarzania – wystarczy przytrzymać palec na ekranie (podobnie jak robi się to w przypadku dłuższych materiałów). Na dodanie tej możliwości czekało z niecierpliwością wielu użytkowników, szczególnie od czasu, gdy Shorts na YouTube mogą trwać nawet 3 minuty.

Ponadto łatwiejsze będzie też wyciszanie dźwięku – ograniczy się do dwóch kliknięć.

Serduszko zamiast kciuka w górę, a zamiast kciuka w dół… nic

Poza tym ikona kciuka w górę zostaje zastąpiona przez serduszko (co jeszcze bardziej upodabnia YouTube Shorts do TikToka). Równocześnie znika też kciuk w dół – zamiast nielubienia danego materiału użytkownicy będą mogli skorzystać jedynie z opcji Nie interesuje mnie oraz Nie polecaj tego kanału. Według właścicieli platformy pozwoli to na bardziej precyzyjne dostarczanie treści.

Opcja „nie interesuje mnie” w YouTube Shorts (źródło: Google)

Wszystkie te nowinki i zmiany będą udostępniane falami, więc nie przejmuj się, jeśli jeszcze do Ciebie nie dotarły – najpewniej sytuacja zmieni się na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.