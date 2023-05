Nowe smartfony Sony Xperia zaprezentowane. Fotografia to ich żywioł

Ostatni operujący na skalę globalną japoński producent smartfonów zaprezentował właśnie dwa nowe urządzenia przygotowane z myślą o 2023 roku. Zarówno flagowa Xperia 1 V, jak i Xperia 10 V mogą wkrótce zabłysnąć na polu mobilnej fotografii.

Sony Xperia 1 V – fotograficzny smartfon Numer Jeden?

Zalety nowego flagowca od Japończyków można zacząć już od serca urządzenia. Nie mogło być inaczej, więc Sony ponownie sięgnęło po topową jednostkę Qualcomma, czyli na czas obecny – Snapdragon 8 Gen 2. Względem poprzedniego smartfona z tej rodziny, Xperii 1 IV, cechuje się on o 40% wyższą wydajnością. Producent dodatkowo obiecuje, że rozpraszanie ciepła jest teraz o 60% lepsze, a smartfon o 20% lepiej zarządza poborem energii związanym z obsługą oprogramowania dedykowanego aparatom. Podobnie jak w poprzedniku, kombinacja pamięć operacyjna plus wewnętrzna zaczynają się od opcji 12 GB RAM i 128 GB miejsca na dane.

Źródło: Sony

Prawdziwy pokaz siły Sony czeka na nas podczas omawiania możliwości fotograficznych. Na 2023 rok firma przygotowała ewolucję swojego procesora obrazu. Po serii Exmor R for mobile i Exmor RS for mobile przyszedł czas na Exmor T for mobile. To dwuwarstwowy sensor CMOS, który wg. zapewnień firmy oferuje dwa razy lepsze wyniki (w porównaniu z główną matrycą Xperii 1 IV) w scenariuszach ze słabym oświetleniem. Sensor jest o 70% większy od poprzednika, a struktura pikseli polega na zastosowaniu większej fotodiody oraz tranzystora i ułożeniu ich na dwóch oddzielnych warstwach, maksymalizując ilość światła wpadającego na fotodiodę i minimalizując szumy na części tranzystorowej.

Z tyłu sytuacja wygląda więc następująco:

Typ Główny Ultraszerokokątny Teleobiektyw Model sensora Exmor T Exmor RS Exmor RS Rozdzielczość Maks. 52 Mpix 12 Mpix 12 Mpix Długość ogniskowej 24 mm 16 mm 85-125 mm Przysłona f/1.9 f/2.2 f/2.3-2.8 Format 1/1.35” 1/2,5” 1/3,5”

Dodatkowo Exmor T for mobile korzysta z technologii S-Cinetone. Dzięki niej poziom nasycenia sygnału jest trzy razy większy, czego efektem jest mniejszy szum w ciemnych scenach w materiałach wideo, bardziej miękkie kolory i możliwość pominięcia procesu gradacji kolorów w postprodukcji.

Sztuczna Inteligencja w parze z mobilną fotografią

Co we współczesnych czasach może usprawnić jakość zdjęć oprócz sprzętu, oprogramowania i doświadczenia w branży? Oczywiście skorzystanie z pomocy AI. W przypadku modelu Sony Xperia 1 V sztuczna inteligencja będzie w stanie tworzyć mapę głębi obrazu, co zapewni odpowiedni focus nawet na przedmiotach znajdujących się „głębiej” w ujęciu, dostosuje balans bieli również w warunkach z wieloma źródłami światła oraz dostosowuje ekspozycję, dzięki czemu dostrajanie jasności nie będzie stanowić dla Was wyzwania.

Źródło: Sony

Sony skupiło się również na funkcjach, które mogą przydać się osobom kręcącym vlogi na swoje media społecznościowe. VLOGCAM otrzymał ustawienie „Product showcase” który sprawia, że aparat skupia się na prezentowanym produkcie aniżeli na przedstawiającym, a mikrofon z tyłu urządzenia może zostać wybrany na priorytetowy, co pozwala uzyskać czystszy głos podczas nagrywania.

Ponadto Xperia może służyć jako pamięć wewnętrzna oraz dodatkowy wyświetlacz przy połączeniu z aparatami Sony z serii Alfa, a kręcący materiały na żywo otrzymali funkcje związane z czatem, co z pewnością ułatwia interakcję z publiką. Na koniec warto dodać, że kategoria Pro w sekcji fotograficznej oraz wideo otrzymały nowy interfejs przy pionowej obsłudze aplikacji aparatu, co powinno pozytywnie wpłynąć na intuicyjność obsługi oprogramowania.

Słuchaj, oglądaj i graj

Xperia 1 V to na szczęście nie tylko fotografia. Względem Xperii I IV poprawiono zarówno maksymalną głośność zestawu stereo, jak i pracę głośników przy niskich tonach. Producent postanowił wykorzystać szersze ramki przy krótszych bokach z przodu urządzenia. Flagowy smartfon może pochwalić się więc dwoma głośnikami skierowanymi na użytkownika, które z pewnością będą potęgować wrażenia podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów. W tym wszystkim pomoże również nowy wzmacniacz.

Fanów słuchania muzyki po kablu mogę w tym miejscu uspokoić – Xperia 1 V zachowała gniazdo minijack 3,5 mm. Smartfon wspiera też szereg technologii wpływających na dźwięk, tj. Hi-Res Audio Wireless, kodeki LDAC, Bluetooth LE Audio, DSEE Ultimate czy 360 Reality Audio. Sony przygotowało również technologię, która przyda się nagrywającym grę na pianinie, gitarze akustycznej czy robiącym podcasty za pomocą oprogramowania Music Pro. Dwustopniowe przetwarzanie w chmurze najpierw redukuje szumy i pogłos z pomieszczenia, a następnie odtwarza charakterystykę częstotliwościową mikrofonów pojemnościowych, jednocześnie wytwarzając pogłos studyjny.

Źródło: Sony

Wrażeniom audio kroku dotrzymują technologie odpowiedzialne za wyświetlanie obrazu. Xperia 1 V otrzymała 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K. Proporcje wyświetlacza to 21:9, a maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Wisienką na torcie jest obsługiwanie technologii HDR w czasie rzeczywistym.

Japończycy nie zapomnieli również o graczach. Ekran oferuje próbkowanie dotyku 240 Hz, optymalizację czatu głosowego oraz equalizer audio w gamingowym oprogramowaniu. Nowością jest możliwość nagrywania nawet w 120 kl./s, mixer audio, funkcja zmieniania głosu, opcja streamowania na żywo i robienie zrzutów ekranu za pomocą spustu migawki. Sony Xperia 1 V jest też kompatybilna z Xperia Stream Gaming Gear.

Aby Xperia 1 V pracowała jak najdłużej, otrzymała baterię o pojemności 5000 mAh, a Sony – powołując się na wewnętrzne badania – gwarantuje, że akumulator zachowa 80% pojemności nawet po 3 latach używania. Maksymalna moc ładowania przewodowego to bardzo skromne 30 W, a w przypadku bezprzewodowego wariantu – 15 W.

Sony Xperia 1 V trafi na rynek w trzech kolorach – czarnym, khaki, i srebrnym/platynowym. Obudowa uzyskała odporność na poziomie IP65/68, a front urządzenia chroni szkło Gorilla Glass Victus 2. W pudełku nie uświadczymy ani ładowarki, ani kabla. Zamiast tego producent pokazał wyjątkowe etui, które od razu trochę skojarzyło mi się z Xiaomi 13 Ultra. Tam w specjalnym zestawie znajdowało się urządzenie, które po przyczepieniu do smartfona wspomagało chwyt przy robieniu zdjęć lub kręceniu filmów oraz dodawało spust migawki i kontrolę przybliżenia. Tutaj natomiast postawiono na etui, które oprócz zapewnienia pewniejszego chwytu może służyć jako pozioma lub pionowa podstawka pod smartfon.

Źródło: Sony

Xperia 10 V – jak oni to upchnęli?

Tak, jak w poprzednich latach, również Xperia 10 V to model bazowy dla Sony – niepowalający osiągami, ale taki, który powinien spełnić potrzeby niewymagającego klienta. Niestety, nie każdy element specyfikacji zachęci w 2023 roku, aby spojrzeć w stronę najtańszej Xperii.

Winowajców jest dwóch. Pierwszy to zastosowany w smartfonie układ mobilny Snapdragon 695 5G. Ten występuje już od jakiegoś czasu na rynku – co najmniej od premiery poprzedniej generacji Xperii 10 IV, gdzie również pracował ten sam chipset. Zamiast pokazać postęp i zaoferować Snapdragon 6 Gen 1, mamy powtórkę z rozrywki.

Źródło: Sony

Druga wpadka to wyświetlacz. Ten, choć urósł do 6,1 cala, wykorzystano w nim technologię Triluminous i poprawiono jasność, to maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi, jak w Xperii 10 IV, 60 Hz. Jak na telefon, który z wielu stron pokazuje, jak bardzo jest premium – brak w wyświetlaczu chociaż 90 Hz częstotliwości odświeżania w 2023 roku to duży błąd ze strony Sony.

Na szczęście później jest już tylko lepiej. Podobnie jak flagowiec w gamie, mamy tutaj głośniki stereo skierowane na użytkownika oraz szereg audiofilskich technologii (Hi Res Audio Wireless, kodek LDAC, DSEE Ultimate), gniazdo minijack 3,5 mm, o 60% większy ISP i OIS w głównym aparacie 12 Mpix. Pozostałe obiektywy oddane do dyspozycji właściciela to ultraszerokokątna matryca o ogniskowej 16 mm i przysłonie f/2.2 oraz kamerka tele o ogniskowej 54 mm i przysłonie f/2.2. Nagrywający filmy smartfonem docenią hybrydowy system stabilizacji obrazu, łączący techniki optyczne i elektroniczne. Na zakończenie – przednia kamerka do selfie oferuje rozdzielczość 8 Mpix i funkcje wyostrzania twarzy za pomocą sztucznej inteligencji.

Źródło: Sony

Tym, którzy cenią sobie sprzęty o niskiej masie, z pewnością ucieszy i zadziwi fakt, że Xperia 10 V jest jeszcze lżejsza od poprzednika. W oficjalnych materiałach pada nawet stwierdzenie, że jest to najlżejszy telefon z 5G i baterią o pojemności 5000 mAh – jego masa wynosi bowiem 159 gramów. Dla porównania, Xperia 1 V waży 187 gramów, a najlżejszy bezpośredni konkurent, jaki przychodzi mi do głowy to Motorola edge 30 neo ważąca 155 gramów – cztery gramy mniej. Tylko że jej bateria Motki jest o wiele mniejsza – ma 4020 mAh pojemności.

Widać po gamie kolorystycznej Sony Xperia 10 V, że firma celuje też w osoby ceniące sobie bardziej zjawiskowe kolory. Oprócz klasycznego czarnego i białego wariantu, mamy też zielony i lawendowy, przypominające koreańską konkurencję… lub bezprzewodowe słuchawki Sony WF-C700N. Smartfon uzyskał odporność na poziomie IP65/68, a przed stłuczeniem ekranu chroni szkło Gorilla Glass Victus. Tu również Sony proponuje akcesoryjne etui ze stojakiem do pozycji poziomej lub pionowej, które na dodatek jest bardzo ekologiczne dzięki nowemu surowcowi.

Źródło: Sony

Droga do ekologii

Warto bowiem zauważyć, że Sony na poważnie bierze sobie do serca plan ochrony środowiska, którego głównym celem jest osiągnięcie węglowej neutralności do roku 2050. Na swojej ścieżce Japończycy postawili sobie wyzwanie, że do 2025 roku całkowicie zrezygnują ze stosowania tworzyw sztucznych przy opracowywaniu opakowań do mniejszych produktów. Efekty zobaczymy już w pudełku Xperii 10 V, gdyż nie zawiera ono plastiku. Do produkcji pudełka i głównej tacki użyto Sony Original Blended Material, czyli mieszanki bambusa, włókien trzciny cukrowej i makulatury. Dodatkowo pewne elementy wewnętrzne i zewnętrzne smartfona (oraz ww. etui) wykonano z tworzywa SORPLAS. Cechuje się ono opóźnioną palnością i 99% wykorzystaniem surowców z recyklingu do jego produkcji.

Sprzedaż Sony Xperia 1 V rozpocznie się pod koniec czerwca, a Xperia 10 V w połowie tego samego miesiąca. Ceny jeszcze nie są znane.