Google Pixel 7a oficjalnie pokazany. Bez zaskoczeń, ale zapowiada się świetnie

Podczas tegorocznej konferencji Google I/O, zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami, pokazany został Pixel 7a. Nowy smartfon Google, mający sporo wspólnych cech z droższymi i nieco starszymi braćmi, zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Co oferuje Pixel 7a?

Google I/O w 2023 roku to przede wszystkim sztuczna inteligencja i to właśnie jej firma z Mountain View poświęciła najwięcej uwagi. Co więcej, nawet podczas ogłoszenia nowego smartfona mogliśmy usłyszeć o AI. Google stwierdziło, że Pixele to jedyne urządzenie, w których sztuczna inteligencja jest w centrum, co ma dotyczyć zarówno sprzętu (procesory Tensor), jak i oprogramowania.

Wypada tutaj dodać, że sporo informacji na temat nowego Pixela mogliśmy poznać już wcześniej, więc wysoce prawdopodobne, że dla wielu osób jego premiera nie będzie dużym zaskoczeniem. Mimo tego warto podać kilka szczegółów, bowiem – jak już wcześniej wspomniałem – mamy do czynienia ze smartfonem zasługującym na uwagę.

Pixel 7a otrzymał 6,1-calowy wyświetlacz Full HD z maksymalną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Jego sercem jest układ Tensor G2 (2+2+4 rdzenie; 4 nm), który wcześniej trafił na pokład głównych Pixeli 7. Do tego dochodzi 8 GB RAM i 128 GB na dane. Owszem 128 GB to nie jest dużo, ale przecież od czego jest chmura, z której słynie Google? Niewykluczone, że niektórzy będą zmuszeni sięgnąć po Dysk Google i inne rozwiązania oparte na chmurze, aby pomieścić wszystkie dane na smartfonie.

Główna, umieszczona z tyłu kamera ma 64 Mpix i towarzyszy jest kamera ultraszerokokątna 13 Mpix. Jednego możemy być pewni – aparat, oczywiście wspomagany przez sztuczną inteligencję, powinien dostarczyć świetnych zdjęć. Przednia kamerka ma natomiast 13 Mpix.

Google Pixel 7a to jeszcze akumulator o pojemności 4385 mAh, którego możemy ładować z mocą 18 W – niestety, dość wolno. Wymiary wynoszą 152,4 x 72,9 x 9 mm, a waga to równe 193 gramów.

Ile kosztuje Pixel 7a?

Przejdźmy teraz do kluczowej dla wielu informacji, czyli ceny nowego smartfona z Mountain View. Pixel 7a został wyceniony na 499 dolarów, a jego sprzedaż rusza już dziś. Niestety, nie pojawi się w oficjalnej dystrybucji w Polsce, tak jak inne Pixele.