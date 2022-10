Oto Polestar 3, czyli elektryczny SUV z naprawdę dużym akumulatorem

Polestar 3 zdecydowanie jest jednym z najciekawszych elektryków, które w ostatnim czasie zostały zaprezentowane. Otrzymujemy bowiem SUV-a z interesującym designem, a także bardzo dobrym zasięgiem i nowoczesną technologią na pokładzie.

Reklama

To duży SUV

Oficjalne pokazany Polestar 3 jak najbardziej może się podobać. Długa maska, wyróżniająca się na tle konkurencji linia tylnych szyb, a do tego sporo elementów zapowiadających bardziej sportowy charakter. Śmiem twierdzić, że to jeden z ładniejszych SUV-ów, jakie obecnie możemy kupić i to biorąc pod uwagę auta ze wszystkimi typami napędów.

Mamy do czynienia z naprawdę sporym samochodem – długość wynosi bowiem 4,9 m, a więc jest porównywalna do chociażby BMW X5. Szerokość to natomiast 2,12 m (z lusterkami), z kolei wysokość wynosi 1,61 m. Wypada jeszcze wspomnieć, że rozstaw osi to całkiem imponujące 2,98 m. Masa własna też jest duża – od 2584 do 2670 kg.

Dobre osiągi i duży akumulator

Polestar 3 wyposażony jest w dwa silniki elektryczne – pierwszy na przedniej osi, drugi na tylnej. Mamy więc napęd na wszystkie koła, a do tego aż 490 KM. Pozwala to na rozpędzenie tego dużego SUV-a w 5 sekund od 0 do 100 km/h. Jeśli klient zdecyduje się na Performance Pack, to zyska jeszcze więcej – 510 KM i 4,7 sekundy do „setki”. Prędkość maksymalna to natomiast 210 km/h.

Na papierze bardzo dobrze zapowiada się jeszcze maksymalny zasięg na w pełni naładowanym akumulatorze. Wynosi on bowiem 610 km według WLTP. To zasługa przede wszystkim ogromnego akumulatora, który znalazł się na pokładzie – jego pojemność brutto to aż 111 kWh. Owszem, zapewnia on spory zasięg, ale tak duża bateria negatywnie wpływa na masę pojazdu, która – jak już wcześniej wspomniałem – do małych nie należy.

Jeśli już będziemy musieli naładować akumulator, to Polestar 3 obsłuży ładowarki DC o mocy do 250 kW. W przypadku ładowarek AC maksymalna przyjmowana moc to 11 kW, czyli wartość będącą już standardem w branży.

Sporo ciekawych rozwiązań

Polestar 3 to także platforma Nvidia Drive, która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wysokiej mocy obliczeniowej przetwarza w czasie rzeczywistym dane trafiające z kamer i wielu czujników. W założeniach ma to zapewnić wysoką skuteczność pracy systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Opcjonalnie będzie można wyposażyć samochód w pakiet pilota LiDAR firmy Luminar.

We wnętrzu znajdziemy 14,5-calowy centralny wyświetlacz, a system infotainment to Android Automotive. Będzie on korzystał z platformy Snapdragon Cockpit, której moc ma zapewnić sprawną pracę całego oprogramowania.

Do tego dochodzą umieszczone we wnętrzu radary, które mają monitorować ruch w kabinie. Producent chwali się, że czujniki w modelu Polestar 3 są w stanie wykryć ruch poniżej milimetra, aby w ten sposób chronić przed przypadkowym pozostawieniem w środku dzieci lub zwierząt.

Polestar 3 został wyceniony na 89900 euro, aczkolwiek dodając opcjonalne wyposażenie otrzymamy jeszcze wyższą cenę. Niestety, na pierwsze dostawy trzeba będzie trochę poczekać – mają one rozpocząć się dopiero w czwartym kwartale 2023 roku.