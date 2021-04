Samochody autonomiczne będą znacznie sprytniejsze. Zapewni to NVIDIA Drive Atlan

NVIDIA DRIVE Atlan należy uznać za zapowiedź wyższych możliwości samochodów autonomicznych, które pojawią się w niedalekiej przyszłości. Dzięki nowej platformie mają one przetwarzać więcej danych, a rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji staną się jeszcze ważniejsze i powszechniej stosowane.

Samochody autonomiczne z technologią Nvidii

Firma mająca siedzibę w Santa Clara to nie tylko układy graficzne czy usługa GeForce Now. NVIDIA od dłuższego czasu stawia coraz odważniejsze kroki w technologiach przeznaczonych dla motoryzacji, skupiając się przede wszystkim na pojazdach autonomicznych.

Co prawda, firma nie tworzy własnych samochodów i nic nie zapowiada, aby w tej kwestii miało się coś zmienić. Zamiast próbować walczyć z Teslą, BMW czy Volkswagenem, producent kart graficznych dostarcza technologie, które mogą wykorzystać koncerny motoryzacyjne, aby podnieść możliwości swoich aut w zakresie systemów bezpieczeństwa i wspierających kierowcę.

DRIVEA Altan (fot. NVIDIA)

W przyszłym roku na drogach pojawią się pierwsze samochody z chipem NVIDIA Orin, który zapewni rozwiązania od 2. do 5. poziomu autonomiczności. Co więcej, firma właśnie ujawniła platformę NVIDIA DRIVE Atlan, czyli jeszcze potężniejszy chip i zestaw wielu technologii, mających zadebiutować w 2025 roku.

Mocy nie powinno zabraknąć

W związku z tym, że do 2025 roku pozostało jeszcze trochę czasu, a zaprezentowana platforma NVIDIA DRIVE Atlan jeszcze będzie rozwijana, to nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów. Mimo tego, ujawnione informacje zapowiadają, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę wydajną jednostką, która powinna sprawdzić się w wielu scenariuszach. Niewykluczone, że mocy wystarczy do sprawnego poruszania się autonomicznego samochodu w mieście.

Jak podkreślają sami twórcy, NVIDIA DRIVE Atlan ma być „prawdziwym centrum danych na kołach”, które pozwoli zmieścić całą infrastrukturę obliczeniową pojazdu w jednym chipie. Dowiedzieliśmy się, że zostanie zastosowana architektura GPU nowej generacji, a także nowe rdzenie procesora ARM.

NVIDIA DRIVE Atlan ma wykonywać nawet biliard operacji na sekundę, czyli odczuwalnie więcej niż wspomniany chip Orin – wykonujący 254 biliony operacji na sekundę. Firma obiecuje jeszcze zaawansowane technologie oparte o sztuczną inteligencję. Ponadto, Atlan będzie pierwszym SoC wyposażonym w jednostkę przetwarzania danych NVIDIA BlueField (DPU), zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa i zaawansowane usługi sieciowe.

Nowa platforma będzie jednocześnie obsługiwać autonomiczny samochód, inteligentny kokpit i tradycyjne aplikacje informacyjno-rozrywkowe. Należy zaznaczyć, że jej wprowadzenie na rynek niekoniecznie musi wiązać się z pojawieniem się w pełni autonomicznych samochodów. Z pewnością jednak platforma może zwiększyć możliwości wielu systemów, które w określonych scenariuszach mogą odciążyć lub nawet zastąpić kierowcę.