Volvo wkrótce z technologią autonomicznej jazdy na autostradach

Szwedzki producent samochodów zamierza od 2022 roku oferować technologię, która pozwoli na autonomiczną jazdę na autostradach. W tym celu wykorzystany zostanie LiDAR.

Volvo z bardziej zaawansowanymi funkcjami autonomicznej jazdy

W obecnych samochodach Volvo znajdziemy już rozwiązania, które wspomagają kierowcę w wybranych scenariuszach. Chociażby w modelu S60 mamy aktywny tempomat, asystenta pasa ruchu czy asystenta parkowania. Tak, nowe Volvo potrafi samo zaparkować po znalezieniu wolnego miejsca, a także może utrzymywać bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu, pozostając na aktualnym pasie ruchu. Oczywiście kierowca wciąż musi nadzorować wszystkie manewry i jego obowiązkiem jest trzymanie rąk na kierownicy.

Szwedzi planują rozszerzyć obecne możliwości z zakresu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Volvo ogłosiło, że współpracuje z firmą technologiczną Luminar, aby zapewnić klientom technologię LiDAR. Chodzi o urządzenie działające podobnie do radaru, ale wykorzystujące światło lasera zamiast mikrofal. Jego zastosowanie umożliwia dokładne rozpoznawanie otoczenia wokół samochodu.

LiDAR zostanie zintegrowany z dachem pojazdu i będzie oferowany jako opcjonalne wyposażenie. Volvo podaje, że będzie on dostępny w samochodach opartych o platformę Scalable Product Architecture (SPA2) od 2022 roku.

Jazda autostradą bez trzymania kierownicy

Wprowadzanie LiDAR-u i towarzyszących mu technologii ma pozwolić na autonomiczną jazdę w określonych sytuacjach. Według Szwedów, przyszłe modele Volvo będą potrafiły same poruszać się po autostradach. Kierowca nie będzie musiał wówczas trzymać kierownicy i sięgać do gazu oraz hamulca.

Należy mieć na uwadze, że funkcja Highway Pilot, nawet gdy już trafi do nowych Volvo, to niekoniecznie musi być dostępna w każdym kraju. Problemy nie wynikają z technologii, ale z przepisów drogowych. Nie są one dostosowane do autonomicznych samochodów i wciąż wymagają, aby kierowca prowadził pojazd.

Firmy Volvo i Luminar nie wykluczają, że w przyszłości wszystkie oferowane auta będą wyposażone w LiDAR w podstawie. Powinno to pozytywnie przełożyć się nie tylko na komfort podróżowania, ale również na bezpieczeństwo. Komputer za pomocą LiDAR-u, kamer i innych czujników znacznie sprawniej i dokładniej wykryje innych uczestników ruchu oraz potencjalne niebezpieczne sytuacje na drodze.

źródło: Volvo