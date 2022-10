Steam Mobile na nowo, Gabe Newell posłuchał fanów

Po wielu latach próśb i błagań, Valve nareszcie odnowiło mobilną aplikację Steam. Choć zachowa ona wszystkie oryginalne funkcje, teraz operuje na zupełnie świeżym interfejsie, odblokowującym pełnię jej potencjału. Czy rzeczywiście jest to kawałek kodu, na który zasłużyli użytkownicy platformy Gabe’a Newella?

Co zmieniło się na mobilnym Steam?

Podobnie jak w poprzednim życiu, Steam pozwoli na smartfonach przeglądać sklep, otrzymywać kody weryfikujące logowanie na innych urządzeniach, a także potwierdzać transakcje z innymi graczami. Teraz jednak wchodzi dodatek ceniony przeze mnie na mobilnym wariancie aplikacji Discord, czyli logowanie na komputerze przez zeskanowanie kodu QR. Gdy nie chcecie korzystać z aparatu, potwierdzenie na mobilnym program może zastąpić ochronny kod wysyłany na maila w celu autoryzacji dostępu.

Odświeżony serwis na smartfonach to również zmodyfikowany i mądrzejszy system powiadomień (promocje na gry z listy życzeń, wyprzedaże, interakcje z innymi graczami), dostosowywalne zakładki, a także dostęp do biblioteki z możliwością zdalnego pobierania na główny komputer do gier. Z podobnego rozwiązania korzystam przy PlayStation 5 i mobilnej aplikacji. To zdecydowanie pozwoli na oszczędność czasu. Kupujemy nową grę i ściągamy ją jeszcze zanim wrócimy do domu z pracy – coś niebywałego.

Jak pobrać nową aplikację Steam?

Valve udostępniło swój nowy program w oficjalnych kanałach dystrybucji, czyli w sklepie Google Play oraz App Store, jeśli korzystacie z urządzeń firmy Apple. Jeżeli wolicie zainstalować aplikację z pliku APK, jej producent również udostępnił taką możliwość. Nad czym dalej pracuje ekipa Gabe’a Newella? Przede wszystkim nad usprawnieniami dla aplikacji Steam Chat, umożliwiającej zaawansowaną komunikację ze znajomymi na platformie nawet przez osadzanie zewnętrznych linków.

Valve ma także w planach dodanie nowych typów powiadomień oraz listy autoryzowanych urządzeń do systemowego oraz przeglądarkowego klienta Steam. Ta funkcja również pojawiła się w mobilnej aplikacji, więc powinna szybko trafić też na pozostałe odnogi platformy.

Co ciekawe, logowanie QR ma również zawitać do użytkowników Steam Deck – potężnego kieszonkowca do uruchamiania najbardziej wymagających gier pecetowych.