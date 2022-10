UOKiK udostępnił nowy filtr dla influencerów. Prawda wyjdzie na jaw

Często zdarza się, że influencerzy i twórcy internetowi niewystarczająco wyraźnie oznaczają treści reklamowe na swoich profilach. Sprawie już od dłuższego czasu przyglądał się UOKiK, który niedawno wydał rekomendacje, jak powinno oznaczać się takie posty. Teraz Urząd udostępnił specjalne filtry AR do oznaczania reklam, które twórcy będą mogli wykorzystać na Facebooku i Instagramie.

Reklama

Rekomendacje UOKiK

Na końcu września tego roku pojawił się dokument, w którym Prezes UOKiK przedstawia rekomendacje, w jaki sposób zalecane jest oznaczanie płatnych współprac w mediach społecznościowych, a także podaje informacje o karach na przykład za kryptoreklamę.

Dokument zawiera nie tylko ważne definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, ale także konkretne przykłady oznaczeń materiałów w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i inne, wraz z podaniem praktycznego schematu działań do każdego z nich. Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że każdy materiał, za który influencer otrzymał korzyść materialną (pieniądze, rabat, współpraca barterowa), powinien oznaczyć jako materiał reklamowy i wskazać promowaną markę. Urząd proponuje różne rodzaje oznaczeń, między innymi:

#reklama lub [REKLAMA],

#materiałreklamowy lub [MATERIAŁ REKLAMOWY],

#współpracareklamowa lub [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA],

Płatna współpraca z marką XYZ,

Reklama marki XYZ.

W rekomendacjach dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych zapowiadane było również wprowadzenie specjalnych filtrów, które mają pomóc w oznaczeniu sponsorowanych treści.

Filtr #OznaczamReklamy

UOKiK udostępnił twórcom specjalnie przygotowany filtr AR. To bezpłatne narzędzie do wykorzystania podczas oznaczania reklamy, autopromocji lub prezentu na Instagramie albo Facebooku, które pozwoli w czytelny sposób oznaczać materiały o charakterze komercyjnym. Będzie można go wyszukać po hasztagu #OznaczamReklamy.

Nowoczesna technologia stojąca za filtrami AR umożliwia nakładanie efektów na obraz z kamery w czasie rzeczywistym. Dzięki naszemu filtrowi zadbasz o wyraźne i jednoznaczne oznaczenie reklam, autopromocji i prezentu. Będzie to też jasny sygnał dla twoich odbiorców, że znasz i stosujesz się do wytycznych zawartych w naszych Rekomendacjach, a dla nas, że pomagasz polecać je dalej. Zachęcamy do testowania i stosowania zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

źródło: UOKiK

Urząd przygotował dwie wersje kolorystyczne filtru – fioletową i białą. Ma to pozwolić na dopasowanie go do treści tworzonych przez influencerów przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej widoczności. UOKiK rekomenduje korzystanie z przygotowanych filtrów AR oraz jednoczesne oznaczanie treści we własnym zakresie.

Warto dodać, że miesięcznie do Urzędu wpływa średnio 300 sygnałów dotyczących stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń treści reklamowych lub ich całkowitego braku. Równocześnie Urząd prowadzi też postępowania dotyczące scamu oraz kryptoreklamy. Ukaranych zostało już 6 infuencerów. Dodatkowo w swoim komunikacie Urząd informuje, że postawił pierwsze zarzuty nieprawidłowego oznaczania reklam w mediach społecznościowych trzem influencerom i reklamodawcy.

Jeśli spotkamy się w sieci ze scamem lub nieodpowiednio oznaczoną reklamą na koncie influencera, możemy nasze wątpliwości zgłosić na adres mailowy [email protected], a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się sprawie.