Ubisoft od stycznia wyłącza usługi online dla 10 gier

Ubisoft zdecydował się na dość drastyczny, choć w pełni spodziewany ruch. W styczniu przyszłego roku, wyłączone zostaną usługi online dla 10 tytułów i sprawa nie tyczy się jedynie posiadaczy PC. Sieciowych elementów konkretnych gier zostaną pozbawione również produkcje na Xbox 360, PlayStation 3, a nawet komputery Mac. O jakich grach mowa?

Ubisoft uśmierca usługi online

W kwietniu ubiegłego roku francuski wydawca i producent gier oznajmił, że odłącza wtyczkę z usługami online dla 91 pozycji. Sprawa dotyczyła starszych produkcji na różnorakie platformy, włącznie z takimi tytułami, jak Rainbow Six Vegas 2, czy wydane w 2012 roku Far Cry 3. Tegoroczne żniwa nie są aż tak szeroko zakrojone, gdyż mowa „jedynie” o 10 pozycjach, niemniej dla wiernych fanów może to być swego rodzaju cios w serduszko.

Warto także odnotować, iż wyłączenie usług sieciowych dla poszczególnych propozycji przedstawia się odmiennie, w zależności na czym gramy. Część odłączeń dotyczyć bowiem będzie tylko PC, inne tylko starszej konsoli Microsoftu, a jeszcze inne – jedynie komputerów Apple. Inna kwestia, że w większości przypadków jest to dobijanie usług na platformach, na których jeszcze działały, podczas gdy na innych zostały już dawno wyłączone. No dobrze, ale jak konkretnie prezentuje się lista i kiedy dojdzie do wyciągnięcia wtyczki?

Koniec usług sieciowych

Przy każdej z wymienionych poniżej gier znajdziemy komunikat, iż zaprzestanie wsparcia online spowoduje, że (tu cytat); „niedostępna stanie się gra wieloosobowa, łączenie kont Ubisoft w grze oraz używanie funkcji online. Dodatkowo niedostępne będą też nagrody Ubisoft Connect”. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby produkcje te zakupić i pobrać, choć będzie nam dane grać jedynie w trybie jednoosobowym.

Tryb współpracy w Splinter Cell: Conviction przestanie działać wraz ze styczniowym odłączeniem usług online (źródło: dailymotion.com)

Taki los czeka:

Assassin’s Creed II w wersji na Xbox 360,

Assassin’s Creed Brotherhood w wersji na Mac,

Assassin’s Creed Liberation HD w wersji na PlayStation 3 i Xbox 360,

Assassin’s Creed Revelations w wersji na PC,

Ghost Recon Future Soldier w wersji na PC,

Heroes of Might and Magic VI w wersji na PC,

NCIS w wersji na PC,

R.U.S.E w wersji na PC,

Splinter Cell: Conviction w wersji na Xbox 360,

Trials Evolution w wersji na PC.

8 Ocena

Jeśli więc chcecie jeszcze raz zagrać partyjkę ze znajomymi w Heroes of Might and Magic VI lub jakimś cudem macie nieodebrane nagrody Ubisoft Connect w Ghost Recon: Future Soldier, to macie jeszcze chwilkę czasu. Wyłączenie nastąpi bowiem 25 stycznia 2024 roku i od tego dnia przestaniecie mieć możliwość korzystania z usług sieciowych we wspomnianych produkcjach.