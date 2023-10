Aparat w iPhone 15 Pro Max. Czym wyróżnia się na tle reszty modeli z serii?

Artykuł sponsorowany

iPhone 15 Pro Max to smartfon, w którym Apple nie szło na żadne kompromisy i włożyło weń wszystko, co najlepsze. Ale seria najnowszych urządzeń producenta z Cupertino zawiera również kilka innych modeli. Warto sprawdzić czym różnią się poszczególne smartfony z logo nadgryzionego jabłka pomiędzy sobą pod kątem… aparatów.

W ramach najnowszej serii smartfonów Apple, na rynku pojawiły się modele z liczbą 15 po słowie iPhone. Poza podstawową wersją możemy również nabyć taką z dopiskiem Plus, Pro lub Pro Max. Poza ceną, różni się także ich specyfikacja. W tym artykule skupimy się na aparatach.

Fotografia mobilna kontra Apple

Kiedy wybieramy nowy smartfon, zwracamy uwagę na różne aspekty. Jedni szukają najnowszych i najbardziej wydajnych procesorów, innych interesuje dostępna ilość miejsca na dane, a jeszcze kolejni nie przejdą obojętnie obok parametrów aparatu. Ci ostatni zresztą niewątpliwie wpisują w wyszukiwarkę frazę „telefon z dobrym aparatem„, mając nadzieję na pomoc w wyborze urządzenia idealnego. Albo przynajmniej do ideału maksymalnie zbliżonego.

Podczas rozmów z ludźmi korzystającymi na co dzień ze sprzętu Apple możecie usłyszeć, że zdjęcia wykonane ich urządzeniami są naprawdę dobrej jakości. Jakie jednak parametry aparatu oferują najnowsze modele? Zacznijmy od najtańszych wersji piętnastki, czyli modelu podstawowym oraz Plus.

Aparat w iPhone 15 Pro Max (fot. Tabletowo.pl)

Mamy tu do czynienia z systemem dwóch aparatów, w ramach którego użytkownicy mają do dyspozycji jednostkę główną 48 Mpix z przysłoną ƒ/1,6 oraz ultraszerokokątną 12 Mpix z przysłoną ƒ/2,4. Brakuje teleobiektywu. Jeśli zaś o przedni aparat chodzi, znajdziemy tutaj jednostkę 12 Mpix z przysłoną ƒ/1,9.

W przypadku wszystkich iPhone’ów z serii 15 mamy możliwość nagrywania filmów w Full HD lub 4K – do 60 klatek na sekundę. Tryb Filmowe (z głębią ostrości) pozwoli nam na nagrywanie w 4K HDR, ale maksymalnie w 30 klatkach. Jeśli natomiast myślimy o nagrywaniu w 4K z HDR i Dolby Vision, to także możemy liczyć na wsparcie 60 FPS. Istnieje także możliwość nagrywania w zwolnionym tempie, w rozdzielczości 1080p, przy 120 FPS lub nawet 240 FPS (lub 720p 240 PFS).

Do tego każdy iPhone 15 pozwoli nam na rejestrowanie materiału w trybie poklatkowym (również w trybie Noc) ze stabilizacją obrazu. Czyli co, nie ma różnic w nagrywaniu, pomiędzy podstawowym iPhonem 15 a iPhonem 15 Pro Max?

Gdyby ich nie było, to dalsze pochylanie się nad możliwościami nagrywania filmów nie miałoby sensu, a przecież wciąż jesteśmy w tej kategorii. Dobrze, to co wyróżnia modele Pro oraz Pro Max od wariantu podstawowego oraz tego z dopiskiem Plus? Przede wszystkim możliwość nagrywania w formacie Log, a także z systemem kolorów ACES.

Warto także odnotować, iż zastosowany w iPhonie 15 Pro oraz iPhonie 15 Pro Max system optycznej stabilizacji obrazu w filmach jest nowszy, niż ten, który znajdziemy w iPhonie 15 i iPhonie 15 Plus. Tyle w kwestii wideo – czas wrócić do zdjęć!

Aparat w iPhone 15 Pro Max (fot. Tabletowo.pl)

Podstawowa i widoczna na pierwszy rzut oka różnica to fakt, że iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max oferują trzy aparaty i skaner LiDAR, który pomaga ustawiać ostrość, zwłaszcza w gorszych warunkach oświetleniowych. Znajdziemy tu aparat główny 48 Mpix ƒ/1,78, ultraszerokokątny 12 Mpix ƒ/2,2 oraz teleobiektyw 12 Mpix ƒ/2,8. Jeśli pamiętacie wartości przysłon w iPhone 15 (oraz modelu Plus), to widzicie już pewne zmiany w wersji Pro oraz Pro Max. Obecność teleobiektywu wprowadza zoom optyczny, który w iPhonie 15 Pro Max wynosi 5x, natomiast w wersji Pro – 3x. Mamy także dodatkowe funkcje w postaci portretów w trybie Noc, fotografii makro, adaptacyjnego True Tone oraz Apple ProRAW.

Gdzie się to wszystko pomieści…?

Rzecz jasna w pamięci wewnętrznej. Podstawowy wariant najnowszego iPhone’a ma wbudowane od 128 GB do 512 GB pamięci, podobnie jak wersja Plus. Model Pro oferuje z kolei wersje od 128 GB do nawet 1 TB miejsca na dane, podczas gdy Pro Max – od 256 GB do 1 TB.

Jeśli więc jesteście osobami, które nie tylko oglądają zdjęcia z wakacji, ale również chętnie je robią, to sugeruję pomyśleć nad sprzętem z większą ilością miejsca. Ostatecznie, poza fotografiami oraz materiałami wideo, na smartfonie znajdują się również różnego rodzaju aplikacje. ;)

